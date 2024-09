Aufrüttelnd, augenöffnend, aktuell: "Skogland brennt" erscheint als Hörbuch bei GOYAlibre

Die erfolgreiche Reihe von Bestsellerautorin Kirsten Boie geht weiter:, der dritte Teil, erscheint als digital only bei GOYAlibre.Jarven befindet sich noch immer auf dem Eliteinternat in Skogland gemeinsam mit Malena, Ylva und ihrem Freund Joas. Eines Tages verschwindet dieser spurlos und der zurückgezogene Hjalmar, Spross einer der ältesten Adelsfamilien des Landes, verhält sich immer aggressiver und auffälliger. Auch die erneute Spaltung der Gesellschaft zwischen dem Norden und dem Süden scheint unaufhaltsam, zumal rechter Terror das Land überzieht. Als Jarven und die anderen ein Treffen zwischen Jugendlichen aus ganz Skogland planen, schmiedet Hjalmar einen schrecklichen Plan …Inwird Skogland von sozialen Unruhen erschüttert und ein Sommercamp wird zum Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Bernd Stephan spricht das mitreißende HörErlebnis eindringlich und bewegend. Hier geht es zur Hörprobe. Ein Interview mit dem Sprecher lesen Sie auf unserem Blog Der dritte Teil der Reihe kann auch ohne Vorkenntnisse als eigenständiges Hörbuch gehört werden. Hinweis: In diesem Hörbuch werden sensible Themen behandelt, die unter Umständen triggernd wirken können: Suizid, Gewalt, Attentat, Angstzustände, Rassismus und Menschenverachtung. Skogland und Verrat in Skogland , die ersten beiden Teile der Reihe, sind als Hörbücher im JUMBO Verlag erschienen. Teil 1 ist außerdem als Hörspiel bei JUMBO erhältlich.Wenn Sie miterleben möchten, wie die fragile Gesellschaft Skoglands sich zu spalten droht, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.