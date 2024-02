Alarm im Wald: Die neue Hörbuch-Reihe "Unterholz-Ninjas" erscheint bei JUMBO

Wir sind tapfer, wir sind stolz, wir sind die Ninjas aus dem Unterholz! Mit denstartet eine neue Reihe für Kinder ab sechs Jahren im JUMBO Verlag. Teil 1 der Reihe,, erscheint am 14. Februar 2024.In der Auftaktgeschichte der Reihe, geschrieben und illustriert von Michael Mantel, herrscht große Aufregung im Wald: Die Menschen wollen ein Badeparadies mitten in der Natur errichten! Aber sie haben ihre Rechnung ohne die Unterholz-Ninjas gemacht. Das erfinderische Eichhörnchen Ella, der mutige Igel Piks und der unerschrockene Uhu Bubo sind fest entschlossen, ihre Heimat zu verteidigen. Mit vollautomatischen Beerenmatschkanonen, präzisen Stachelwürfen und wagemutigen Flugkünsten setzen sie sich zur Wehr. Doch reicht das, um die lärmenden Baumfresser der Menschen zu vertreiben? Hier finden Sie eine Hörprobe.Teil 2 der Reihe,, erscheint am 15. Mai 2024 bei JUMBO. Wieder ist Ninja-Power zum Schutz der Natur gefragt: Die Menschen haben es auf den sagenhaften Himmelsstein abgesehen! Nur Ella, Bubo und Piks können das Heiligtum ihres Waldes jetzt noch retten. Mit Mooswasserbomben, Stolperschnüren aus Lianen und einer List im Gepäck stürzen sich die drei Freunde in ihr nächstes Abenteuer. Doch diesmal scheint alles gegen sie zu sein, denn plötzlich können die Menschen fliegen! Und dann verliebt sich Bubo auch noch Hals über Kopf …Die neue Hörbuch-Reihe wird tierisch-humorvoll von Jonas Minthe gesprochen.Wenn auch Sie dabei sein wollen, wenn die Unterholz-Ninjas ihre Heimat verteidigen, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.