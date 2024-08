275 Jahre jung! Wir feiern Goethes Geburtstag!

Am 28. August 2024 jährt sich der Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe zum 275. Mal. Der JUMBO Verlag feiert den Geburtstag mit dem HörErlebnisAls Kinderdichter ist Johann Wolfgang von Goethe nicht bekannt. Das war er auch nicht, aber seine Gedichte sind auch etwas für Kinder. Das HörErlebnisfür Kinder ab fünf Jahren vereint die schönsten Balladen, Gedichte und Erzählungen, kindgerecht aufbereitet und gesprochen und gesungen von Donata Höffer und Peter Franke . Zum Inhalt gehören etwaund. Die farbenfrohe Titelillustration stammt aus der Feder von Dagmar Henze Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Er war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Politiker und Naturforscher und eine Weile als Rechtsanwalt tätig. Erstmals national als Autor erfolgreich war Goethe 1773 mit dem Drama. Seine ersten europäischen Erfolge feierte er 1774 mit dem Briefroman. Gemeinsam mit den Schriftstellern Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder und Christoph Martin Wieland verkörpert Goethe die Weimarer Klassik. Die Lebens- und Wirkungsstätten der Autoren in Weimar gehören seit 1998 zum Weltkulturerbe.Schon zu Lebzeiten Johann Wolfgang von Goethes wurde sein Geburtstag als großes öffentliches Fest in Weimar gefeiert. Diese Tradition besteht bis heute. Wenn Sie sich mit unserem Hörbuch auf den Geburtstag des großen Dichters einstimmen wollen, melden Sie sich gerne für ein Rezensionsexemplar bei uns.