25 Jahre "Wieso? Weshalb? Warum?" - Neue JUMBO-HörErlebnisse im Jubiläumsjahr 2023

entdecken Lara und Jona beim Blick durch das große Teleskop in der Sternwarte Sternschnuppen, Kometen und viele Sternbilder. Das Hörspiel Wieso? Weshalb? Warum? Mutig, stark und selbstbewusst vermittelt spielerisch, dass wir nicht alle gleich sind, jedoch alle gleich wertvoll. In vielen Situationen aus dem Kinderalltag erhalten Kinder Tipps für mehr Selbstbewusstsein und was man gegen Ausgrenzung tun kann.

mittels informativer Texte und spannender Rätselpausen mühelos beantwortet. Mit dem Hörbuch Wieso? Weshalb? Warum? Erstleser. In der Natur können Kinder verschiedene Lebensräume und die unterschiedlichsten Lebewesen kennenlernen. Für jede Menge Spaß sorgen Witze und spannende Rätsel.

verrät, was die Lieblingsmüllfahrzeuge Hecklader, Sperrmüllfahrzeug, Kehrmaschine u. a. alles können. Im Hörspiel Wieso? Weshalb? Warum? junior. Tiere der Welt gehen die Kinder auf eine tierische Weltreise vom ewigen Eis über den Regenwald bis in die Steppe.

Im Jahr 2023 feiert die Kinderbuchreihebei Ravensburger ihr 25-jähriges Jubiläum. Als Verleger der gleichnamigen HörErlebnisse gratuliert JUMBO sehr herzlich und veröffentlicht im Frühjahr 2023 gleich sechs neue-Titel auf CD. Unsere unterschiedlichen-Hörreihen richten sich an Kinder verschiedener Altersstufen und stillen den ersten Wissensdurst.Kürzlich bei JUMBO erschienen sind zwei Titel aus der-Kernreihe. Authentische Geräusche, viel Musik und ein Eröffnungslied kreieren für Kinder ab vier Jahren ein spannendes HörErlebnis nach dem Motto "Ich bin ganz Ohr!":Die Titel der JUMBO-Reihe(ab 7 Jahren) werden von Kindern gesprochen und motivieren mit Hörrätseln spielerisch zum Selbstlesen und Schreibenlernen. In unterschiedlichen Vorlesegeschwindigkeiten eignen sich die Erstleser-Titel zum Mitlesen, sofern das gleichnamige Buch vorliegt. Auch zu dieser Reihe sind im JUMBO Verlag jüngst zwei neue Titel erschienen:Ebenfalls im Frühjahr, am 16. Februar 2023, erscheinen im Hause JUMBO zwei Hörspiele zur Reihefür Kinder ab zwei Jahren. Altersgerechte Fragen und Antworten, authentische Geräusche, viele Mitmach-Aktionen und Musik machen die Reihe zu einem spannenden HörErlebnis für die Kleinsten: