Die about ZERO GmbH mit Sitz in Gleishorbach im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz ist als jüngstes Mitglied in die Ethik Society aufgenommen worden. Die Mitgliedschaft in der Ethik Society ist eine besondere Auszeichnung. Geehrt werden mit der Mitgliedschaft Unternehmen, die sich in besonderer Weise für Nachhaltigkeit, ethisches kaufmännisches Handeln und eine positive Transformation der Wirtschaft engagieren und als Vorbild für andere Unternehmen dienen können. Die Aufnahme in die Ethik Society würdigt insbesondere die Verdienste des about ZERO-Geschäftsführers Sven O. Rimmelspacher.„Qualität hat viele Nuancen“, erklärt Rimmelspacher. „Das Gegenteil von Qualität ist der schnelle Gewinn. Vielmehr muss es darum gehen, dass sich Menschen entfalten und wachsen können, gerade und insbesondere in einer globalen und digitalen Wirtschaft“, so der about ZERO-Geschäftsführer. Zur about ZERO GmbH gehören mehrere Software- und IT-Unternehmen sowie Startups und ein Co-Working-Space. „Auch Technologieunternehmen und digitale Dienstleistungen können, ja müssen, nachhaltig sein“, meint Rimmelspacher. Das beginne beim Fair-Trade-Kaffee in der Küche, reiche über flexible und persönliche Arbeitszeiten und -bedingungen und ende selbst nicht bei der Qualitätskontrolle der Lieferketten. Digitale Services seien zumeist internationaler und komplexer als viele denken. Es sei eben nicht egal, wie ein Entwickler oder IT-Fachmann in Osteuropa oder Asien arbeitet – weder im Sinne der Qualität der Produkte noch im Sinne der Nachhaltigkeit. Die about ZERO GmbH beispielsweise betreibe Nearshoring in Serbien. „Selbstverständlich kümmern wir uns auch darum, dass die dortigen Kolleginnen und Kollegen so gute und sichere Jobs haben wie unsere Belegschaften in Deutschland“, erklärt Rimmelspacher seinen Ansatz. „Die Partnerschaft in Serbien besteht mittlerweile schon seit über 20 Jahren.“Eine digitale Wirtschaft müsse, so der Unternehmer, eine nachhaltige Wirtschaft sein, die Qualität neu definiert. Dazu gehörten Lebensqualität, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Humanität und soziale Verantwortung. Das sei kein Widerspruch zu Gewinnstreben und Erfolg. Im Gegenteil: „Mehr denn je gehören diese Dinge zusammen.“ Erfolgreich könne nurmehr derjenige sein, der das große Ganze, das Gesellschaftliche im Blick habe. „Das sage ich ganz bewusst als Digitalunternehmer und Investor“, so Rimmelspacher.„Die about ZERO GmbH und Sven O. Rimmelspacher sind mit ihrer Haltung Vorbilder“, so Jürgen Linsenmaier. Linsenmaier hat die Ethik Society gegründet und zeichnet seit vielen Jahren Unternehmen für Nachhaltigkeit aus. Er hat auch eine Gemeinwohlanalyse für die about ZERO GmbH erstellt. „Wir sind stolz und dankbar, dass das Unternehmen nun an den Aktivitäten der Ethik Society mitwirkt und sich einbringt in den öffentlichen Diskurs zu diesen wichtigen Themen.“ Gerade in den Bereichen Software, IT, Startup-Förderung und digitale Dienstleistungen sei die about ZERO GmbH ein unternehmerischer Leuchtturm sowie technologischer und sozialer Akteur zugleich.Weitere Informationen gibt es unter www.about-zero.de und unter www.ethik-society.de Die about ZERO GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Das Unternehmen agiert als innovative Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft, unterstützt neue Technologien und Geschäftsideen. Die about ZERO GmbH steht dabei für Ideen rund um Qualität in allen Lebensbereichen. Dabei ist es unerheblich, ob es um die Produkt- und Prozessqualität in der Industrie geht, die Qualität der Zusammenarbeit in Unternehmen oder aber auch Lebensqualität, Qualität der Ernährung, der Umwelt und vieles mehr. Dafür investiert about ZERO in vielversprechende Projekte, Ideen, Technologien und Startups.Weitere Informationen unter www.about-zero.de Jürgen Linsenmaier ist Experte für Nachhaltigkeit, Vortragsredner, mehrfacher Buchautor, Initiator des Magazins „Wirtschaft & Ethik“, Gründer der ETHIK SOCIETY sowie leidenschaftlicher Werber für unternehmerische Freiheit mit nachhaltiger Verantwortung. Er beweist täglich, dass nachhaltiges Handeln und wirtschaftlicher Ertrag kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Medaille sind. Jürgen Linsenmaier hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmerinnen und Unternehmern eine pragmatische Ethik und Nachhaltigkeit näherzubringen – ein Handeln, das jeder in seinem Betrieb umsetzen kann und das gleichermaßen den wirtschaftlichen Interessen und der Gesellschaft dient. Seine große Idee ist, Ökonomie mit Ökologie und sozialen Aspekten so zu vereinen, dass Unternehmen erfolgreich sind.Seinen Erfahrungsschatz sammelte Jürgen Linsenmaier in seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer und Vorstand eines Medienhauses. Jürgen Linsenmaier ist ein Mann aus der Praxis für die Praxis. In seinen Vorträgen und Workshops begeistert er die Zuhörer mit seiner authentischen und praxisorientierten Art der Vermittlung gelebten Erfolgswissens – pragmatisch, ethisch, reputationsfördernd und umfassend verantwortungsbewusst.Weitere Informationen unter www.juergen-linsenmaier.de