Nachhaltig planen, bauen und Menschen entwickeln

Die Ingenieurgesellschaft Patzke GmbH – Büro für Bauwesen (IGP) mit Sitz in Soest ist in die Ethik Society aufgenommen worden. Die Mitgliedschaft in der Ethik Society gilt als Auszeichnung für nachhaltige Unternehmensführung und ethisches unternehmerisches Handeln. Mit der Aufnahme geehrt wurde die IGP insbesondere wegen ihrer engagierten Nachwuchsarbeit und ihrem vielfältigen sozialen Engagement. Die IGP ist erst das zweite Unternehmen aus Südwestfalen, das in die Ethik Society aufgenommen wurde.„Zu unserem kleinen nur rund 25-köpfigen Team gehören fünf Azubis und Menschen aus aller Welt“, freut sich Bernd Patzke, Gründer und Geschäftsführer der IGP. „Das beweist, auch kleine Unternehmen außerhalb der Metropolen können etwas tun, um sich im Wettbewerb gegen größere Player zu behaupten. Dies gelingt, wenn man anständig miteinander umgeht und gezielt an und mit den Menschen arbeitet.“ Der Bauingenieur sucht aktiv nach Nachwuchs und lockt so Fachkräfte nach Soest. Er kooperiert hierfür mit internationalen Organisationen, Auslandsagenturen und Wirtschaftsverbänden, um die besten Köpfe auch außerhalb des Landes für sich zu gewinnen. „Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus Südamerika, aus Asien und aus dem arabischen Raum. Alle arbeiten sehr gut zusammen, verstehen sich als Team und stehen voll und ganz hinter dem Unternehmen und zur Region“, so Patzke.Um seine Mitarbeiter zu entwickeln, unterstützt er sie bei der Ausbildung, beim Erlangen von Zusatzqualifikationen, bei Studien- und Abschlussarbeiten sowie mit viel Praxis, die nicht nur im eigenen Unternehmen erworben werden muss. „Wir sind sehr kooperativ und arbeiten mit vielen Akteuren zusammen – von Bauträgern und Investoren über Kommunen bis hin zu Bauunternehmen und Hochschulen“, erläutert Bernd Patzke sein Konzept, das er mit international denken, lokal handeln beschreibt.Denn auch vor Ort ist die IGP außerordentlich engagiert. Das Unternehmen wurde kürzlich zum wiederholten Mal als „familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. Die IGP unterstützt das Soester Stadtfest und verschiedene Vereine als Sponsor. Bernd Patzke selbst engagiert sich im Prüfungsausschuss der IHK, in regionalen Wirtschaftsverbänden und im Stadtmarketing, im Vorstand der Stiftung zur Förderung von Bildung, Wissenschaft und Technologie im Kreis Soest (BWT) sowie in gemeinnützigen Projekten. „Wir schaffen damit auch Identifikation“, so Patzke. „Neben der Tatsache, dass wir ein gesundes, wachsendes und attraktives Unternehmen sind, das auch an infrastrukturellen Leuchtturmprojekten beteiligt ist, sind wir eben auch sozial und gesellschaftlich engagiert. Das gehört einfach zusammen.“Das sieht auch Jürgen Linsenmaier so. Linsenmaier ist Gründer der Ethik Society und stolz auf sein neues Mitglied. „Die IGP ist ein Vorbild für andere. Sowohl in Sachen nachhaltigem Bauen und Innovation als auch in Sachen Mitarbeitergewinnung, kollegialer Wertschätzung und sozialem Engagement ist das Unternehmen das beste Beispiel für nachhaltiges und faires Unternehmertum. Die IGP lebt die ESG-Prinzipien in einzigartiger Weise und beweist, dass jedes Unternehmen einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann“, lobt der Ethik-Society-Gründer. Es komme, so Linsenmaier, auf die Haltung an, nicht auf die Betriebsgröße, die Branche oder den Standort. Weitere Informationen über die Themen Bauen, Planen und Infrastruktur sowie über die Ingenieurgesellschaft Patzke GmbH gibt es unter www.patzke-ing.de , mehr zur Ethik Society sowie deren Ziele und Inhalte unter www.ethik-society.de Die Ingenieurgesellschaft Patzke GmbH – Büro für Bauwesen (IGP) mit Sitz in Soest ist seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe bei der Planung und Überwachung anspruchsvoller Infrastrukturprojekte. Nach dem Leitsatz „Alles aus einer Hand" übernimmt die IGP sämtliche Leistungen von der anfänglichen Beratung über die Vermessung, die Durchführung aller Planungsphasen sowie der Bauüberwachung bis zur abschließenden Bauabrechnung alle ingenieurtechnischen Leistungen für Straßen-, Kanal- und Tiefbauprojekte. Darüber hinaus ist die IGP anerkannter Partner bei komplexen Erschließungsmaßnahmen von Wohngebieten und Gewerbeflächen. Das aus 25 Mitarbeitern bestehende IGP-Team ist international und umfasst Ingenieure, Techniker, technische Planer sowie Fachkräfte für Bürokommunikation. Betreut werden Bauaktivitäten vorwiegend in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Zum Team gehören Azubis – das Unternehmen bildet regelmäßig aus und engagiert sich sehr für den Nachwuchs – sowie Fachkräfte aus dem In- und Ausland. Die IGP und deren Geschäftsführer Bernd Patzke ist in zahlreichen Fachgremien und lokalen Initiativen engagiert, unterstützt lokale Vereine und bringt sich vielfach in soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte ein. Die IGP ist seit zehn Jahren als „familienfreundliches Unternehmen" ausgezeichnet und Träger des „Großen Preises des Mittelstands" der Oskar-Patzelt-Stiftung. Jürgen Linsenmaier ist Experte für Nachhaltigkeit, Vortragsredner, mehrfacher Buchautor, Initiator des Magazins „Wirtschaft & Ethik", Gründer der ETHIK SOCIETY sowie leidenschaftlicher Werber für unternehmerische Freiheit mit nachhaltiger Verantwortung. Er beweist täglich, dass nachhaltiges Handeln und wirtschaftlicher Ertrag kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Medaille sind. Jürgen Linsenmaier hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmerinnen und Unternehmern eine pragmatische Ethik und Nachhaltigkeit näherzubringen – ein Handeln, das jeder in seinem Betrieb umsetzen kann und das gleichermaßen den wirtschaftlichen Interessen und der Gesellschaft dient. Seinen Erfahrungsschatz sammelte Jürgen Linsenmaier in seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer und Vorstand eines Medienhauses. Jürgen Linsenmaier ist ein Mann aus der Praxis für die Praxis. In seinen Vorträgen und Workshops begeistert er die Zuhörer mit seiner authentischen und praxisorientierten Art der Vermittlung gelebten Erfolgswissens – pragmatisch, ethisch, reputationsfördernd und umfassend verantwortungsbewusst.