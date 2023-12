Nachhaltig in der Lebens- und Unternehmensführung

Unternehmensstrategie, Persönlichkeit und Finanzmanagement gehören zusammen, wobei jeder einzelne Aspekt einer ist, der mit Nachhaltigkeit und Ethik zu tun hat“, macht Beuthel ihren Beratungsansatz deutlich.Petra Beuthel ist wegen dieser Devise und ihrer wirkungsvollen Beratungs- und Coaching-Methoden nun ausgezeichnet und als Member in die Ethik Society aufgenommen worden. „Wir müssen Nachhaltigkeit tatsächlich auch hinsichtlich emotionaler und seelischer Gesundheit betrachten und Wirtschaften anders denken“, lobt Ethik-Society-Gründer Jürgen Linsenmaier sein neues Mitglied. „Arbeiten und Leben im Einklang mit der Umwelt, wozu auch die Mitmenschen und die Verantwortung für das eigene Unternehmen gehören, ist auch ein Thema für Unternehmer. Rücklagen bilden, persönliche und monetäre Resilienz entwickeln, sich anständig und vorbildlich verhalten, auch sich selbst gegenüber, sowie die Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns, das alles sind Aspekte der Business-Ethik und eine Notwendigkeit in einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Wirtschaft“, erklärt Linsenmaier. Es brauche Compliance und gute Führung auch im Umgang mit sich selbst.Petra Beuthel begleitet als Strategieberaterin 2.0 menschenzentriert und zahlenbasiert Selbstständige und Unternehmerpersönlichkeiten zu nachhaltigem Lebenserfolg. Die Betriebswirtin und Finanzökonomin hat in 20 Jahren der Beratung und Betreuung von kleinen und mittelständischen Familienunternehmen einen tiefen Einblick in Prozesse und die Welt der Zahlen bekommen. Letztendlich ist jedoch der Mensch die handelnde Person, die alles beeinflusst. Statt dem typischen „Höher-schneller-weiter“, wo der Mensch den Zahlen folgt, geht es heute darum, dass die Zahlen dem Menschen folgen. Damit kommen Unternehmer entspannter, erfüllter und erfolgreich zum Ziel. Erfolgreich aus der Krise oder Leben und Unternehmen neu ausrichten – Petra Beuthel entwickelt mit ihren Kunden einen persönlichen Bauplan. Der Fokus liegt auf dem Einklang der drei Eckpunkte Unternehmensstrategie, Persönlichkeit und Finanzmanagement.Weitere Informationen unter www.entfaltungzumerfolg.de Jürgen Linsenmaier ist Experte für Nachhaltigkeit, Vortragsredner, mehrfacher Buchautor, Initiator des Magazins „Wirtschaft & Ethik“, Gründer der ETHIK SOCIETY sowie leidenschaftlicher Werber für unternehmerische Freiheit mit nachhaltiger Verantwortung. Er beweist täglich, dass nachhaltiges Handeln und wirtschaftlicher Ertrag kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Medaille sind. Jürgen Linsenmaier hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmerinnen und Unternehmern eine pragmatische Ethik und Nachhaltigkeit näher zu bringen – ein Handeln, das jeder in seinem Betrieb umsetzen kann und das gleichermaßen den wirtschaftlichen Interessen und der Gesellschaft dient. Seine große Idee ist, Ökonomie mit Ökologie und sozialen Aspekten so zu vereinen, dass Unternehmen erfolgreich sind.Seinen Erfahrungsschatz sammelte Jürgen Linsenmaier in seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer und Vorstand eines Medienhauses. Jürgen Linsenmaier ist ein Mann aus der Praxis für die Praxis. In seinen Vorträgen und Workshops begeistert er die Zuhörer mit seiner authentischen und praxisorientierten Art der Vermittlung gelebten Erfolgswissens – pragmatisch ethisch, reputationsfördernd und umfassend verantwortungsbewusst.Weitere Informationen unter www.juergen-linsenmaier.de