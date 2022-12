Weihnachten sicher mit Kindern – Tipps von Notärztin Dr. Katharina Rieth

Adventszeit ist Backzeit und die Kinder möchten gern in der Küche mitmachen. Auch die Feiertage und das Festessen mit der Familie stehen bevor, doch vielen Eltern ist die Gefahr, die von manchen Lebensmitteln und Kleinteilen ausgeht, gar nicht bewusst.Wie verhält man sich richtig bei Verbrennungen und Verbrühungen? Was macht man, wenn das Kind etwas verschluckt / eingeatmet hat oder nach dem Essen allergische Reaktionen zeigt. Wie können Eltern dem Kind selbst schnell helfen, wann müssen sie ihr Kind einem Arzt vorstellen und wann sogar einen Notruf abgeben. Hierzu gibt die erfahrene Kindernotärztin Dr. Katharina Rieth ausführliche Antworten im Interview mit Judit Nothdurft.„Grundsätzlich macht es, unabhängig von der Saison, immer Sinn, sich in den aktuellen Entwicklungsstand seines Kindes hineinzuversetzen, um herauszufinden welche Gefahren gerade lauern. Kinder sollten auf keinen Fall mit dem Weihnachtsbaum, dem neuen Schaukelpferd oder kleinteiligen Geschenken alleine gelassen werden“, so Dr. Rieth.Die Leser erfahren auch über das neueste Projekt der Ärztin. Alle Lektionen von „Kindernotfall ABC-Onlinekurs“ (auf mapadoo.de ) sollen für Gehörlose in Gebärdensprache übersetzt werden. Die Realisierung ist für Frühjahr 2023 geplant.Das Interview ist auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu lesen: www.deafservice.de