Der gehörlose Rapper Marko Vuoriheimo tritt mit SIGNMARK in Potsdam auf

Am 18.03.2022 ist es wieder soweit und die finnische Gruppe SIGNMARK tritt in Deutschland auf. Der gehörlose Rapper Marko Vuoriheimo und seine Band SIGNMARK sind in der gehörlosen Community weltweit bekannt und beliebt. Das letzte Konzert gaben sie in Deutschland 2020 beim Snow-Festival in Nesselwang.„Music is more than what you can hear!“, so Marko. Die Band performt ihre Songs in bilingualen Konzerten, je nach Auftrittsort in finnischer, internationaler oder amerikanischer Gebärdensprache unterstützt von lauten Bässen, starken Beats und niedrigen Frequenzen.Die beiden hörenden Rap-Musiker Olli Halonen und Adam Tensta verleihen SIGNMARK ihre Stimme. Dadurch wird das Konzert auch für Hörende ein Erlebnis. Die Band präsentiert in Potsdam eine einzigartige, barrierefreie und unvergessliche Show mit Musik in Gebärden- und Lautsprache mit Visuals auf großer Leinwand und Hip-Hop-Tänzerinnen.Das Konzert am 18.03.2022 im Nikolaisaal Potsdam beginnt um 20:00 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Kartenbestellung für Taube und Hörbehinderte ist auch per Mail unter service@nikolaisaal.de möglich.Der Einladungsspot von Marko Vuoriheimo ist auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose www.deafservice.de in Gebärdensprache mit deutscher Untertitelung zu sehen.