Große Auswahl an Hokkaido-Kürbissen - frisch vom Feld

Die in Europa unter dem Namen Hokkaido bekannten Uchiki Kuri Kürbisse stammen aus sorgfältiger japanischer Zucht und sind für ihren nussigen, weichen Geschmack bekannt. Erst nach Ende des zweiten Weltkriegs kam der Hokkaido Kürbis nach Europa. Die einjährige Pflanze ist leicht zu pflegen und besonders ertragreich - in unserem Online-Shop für Kürbissorten aller Art haben wir den Hokkaido Kürbissen eine eigene Kategorie gewidmet. Wissenswertes über die Hokkaido Kürbisse in unserem Shop haben wir in einer kurzen Übersicht für Sie zusammengefasst.Der klassische Uchiki Kuri F1 Kürbis entwickelt hochwertiges Fruchtfleisch und große Früchte mit einem Gewicht zwischen 1,3 und 1,5 Kilogramm. Im Gegensatz zu vielen anderen Kürbissorten ist beim Hokkaido auch die Schale weich und genießbar. Der Kürbis gedeiht in mitteleuropäischen Gärten am besten bei einer Aussaat zwischen Mai und Juni und erreicht im Spätsommer seine Erntereife. Durch regelmäßiges Düngen an sonnigen Standorten gewinnen die köstlichen Kürbisse noch weiter an Volumen und Geschmack.Nach der Kürbisernte zwischen September und Oktober beginnt die gemütliche Eintopf-Saison in der Küche. Für Farbe auf dem Teller sorgt der leckere grüne Hokkaido: Das reife Fruchtfleisch ist wie gewohnt fruchtig rot, während die essbare Schale dunkelgrün erscheint. Auch beim grünen Hokkaido ist die Schale weich und besonders geschmackvoll - Kartoffeln, Reis, Paprika und Bohnen sind beliebte Beilagen für herbstliche Hokkaido-Gerichte. Im Geschmack gleichen sich grüner und roter Hokkaido. Das sanft-nussige Fruchtfleisch schmeckt auch pur und ist besonders saftig.Der kleine Shokichi Shiro Kürbis ist eine junge Züchtung der Gattung Cucurbita maxima und bringt kleine, dekorative Früchte hervor. Das durchschnittliche Gewicht der Kürbisfrüchte variiert zwischen 0,5 und 1,2 Kilogramm. Gärtner sollten junge Pflanzen vor Räubern wie Vögeln und Mäusen schützen. Die Schale des dunklen Shokichi Minikürbis erscheint grünlich bis blau-gräulich und zeichnet sich durch individuelle Maserungen aus. Grüner und roter Shokichi sind in herbstlichen Deko-Zusammenstellungen kaum noch wegzudenken. Die kleinen Kürbisse sind frittiert oder gebraten besonders lecker.Alle Hokkaidos in unserem Sortiment können Sie auch mit wasserfester Bemalung bestellen. Wir haben langanhaltende Farbe in Silber, Schwarz, Gold und Weiß . Ergänzen Sie Ihren bunten Kürbisgarten mit den verzierten Kürbissen aus unserem Online-Shop oder gestalten Sie herbstliche Hochzeiten, Familienfeiern und Firmendekoration mit dem Extra an Farbe. Bei kühler Lagerung halten die Hokkaido Kürbisse sich den ganzen Herbst über und können nach der dekorativen Verwendung für Suppen und Eintöpfe genutzt werden. Bemalte Kürbisse bilden eine Ausnahme und sollten nicht mehr in der Küche verwendet werden.Neben den aufgeführten Hokkaidos gibt es noch einen natürlichen Hokkaido in weißer Farbe und den handelsüblichen Kürbis in Orange. Neben Hokkaido- und Kambocha-Kürbissen aus Japan führen wir auch klassische europäische und amerikanische Kürbissorten in unserem Sortiment. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Speisekürbissen , rüsten Sie aber auch für die Herbstdekoration mit Dekokürbissen und für Halloween mit Schnitzkürbissen aus. In unserem Online-Sortiment finden Sie verschiedene Kürbissorten aus der ganzen Welt. Nutzen Sie die Suchfunktion oder lassen Sie sich von unserem bunten Kürbis-Sortiment zu neuen Rezepten und Deko-Ideen inspirieren.