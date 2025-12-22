Flusskreuzfahrt: VIVA Cruises mit Cruise Critic Award ausgezeichnet
Deutscher Veranstalter in London international ausgezeichnet
Bei der Verleihung des renommierten Cruise Critic Best in Cruise Award in London wurden die Flussreisen von VIVA Cruises als „Beste Wahl für Paare“ ausgezeichnet. Im Vorjahr erhielt der Düsseldorfer Veranstalter, der mittlerweile mehr als 50 Prozent internationale Gäste an Bord der Flotte begrüßt, ebenfalls in London den Titel als „Best in Cruise“ für das Flussschiff VIVA TWO.
„Dieser neuerliche Award bedeutet uns unglaublich viel, denn er bestätigt, wofür wir jeden Tag voller Leidenschaft arbeiten: außergewöhnliche Reiseerlebnisse und echte Wohlfühlmomente für all unsere Gäste“, so Andrea Kruse, CEO und Co-Founder VIVA Cruises. „Speziell Paare genießen an Bord unsere Lifestyle-Atmosphäre, die Wellness-Einrichtungen und nicht zuletzt die abendlichen Gourmet-Menüs.“
Ergänzt wurden diese beiden Auszeichnungen in Folge zuletzt durch Platz 1 bei den deutschen Kreuzfahrt Guide Awards für den Neubau VIVA ENJOY als „Bestes Schiff des Jahres“ sowie den britischen Sailawaze Excellence Award in den Kategorien „Inklusion“ und „Nachhaltigkeit“.
Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50
VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.
Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.com