Fluss-Kreuzfahrt: International hochgeschätzter Experte begleitet Themen-Kreuzfahrt „Wein“

Die Route entlang der Weinanbaugebiete passt perfekt: Zum ersten Mal veranstaltet Plantours Kreuzfahrten zwei Flussreisen zum Thema „Wein“. An Bord des modernen Flusskreuzfahrtschiffs »Lady Diletta« informiert der Diplom-Ingenieur für Weinbau und Kellerwirtschaft, Karl-Josef Krötz, mit exquisiten Verkostungen über deutsche Spitzenweine.Entlang der Route auf dem Rhein und der Mosel stehen in Zell sowie Bernkastel gemeinsame Besuche bekannter Weingüter auf dem Programm: Dazu kommen Weinverkostungen an Bord des 4-Sterne-Plus-Schiffes. Start- und Zielhafen der Themenreise „Wein“ ist Düsseldorf.Mehr als 30 Jahre und bis Ende 2022 war Karl-Josef Krötz, Sohn einer Winzerfamilie von der Mosel, der Bremer Ratskellermeister, der weltweit größten Lagerstätte deutscher Qualitätsweine. Seine Expertise ist national und international hochgeschätzt.21. bis 27. September und 9. bis 15. Oktober 2023, ab/bis Düsseldorf, inklusive voller Verpflegung, Weinverkostungen an Bord, ab 1.099 Euro in der Zweibett-Außenkabine.zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Bremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.Sehr gerne stellen wir Ihnen umfangreiches Bildmaterial zur Verfügung.Eine schnelle Auswahl auch unter: www.will-kommunikation.de