Expeditions-Kreuzfahrt: Swan Hellenic mit Black Friday für 2026/27

Zu 36 Expeditions-Kreuzfahrten zwischen März 2026 und Juli 2027 legt Swan Hellenic mit der „Black Friday Expedition Collection“ ab. Die 6- bis 20-tägigen Routen der Neubauten SH »Minerva«, »SH Vega« und »SH Diana« führen in nahezu unberührte Regionen und zu historischen Stätten weltweit.Bei Buchungen bis zum 2. Dezember 2026 erhalten Gäste Preisvorteile bis zu 3.400 US-Dollar pro Doppelkabine sowie ein zusätzliches Bordguthaben von 1.000 US-Dollar. Hinzu kommt, dass Swan Hellenic auf der in Finnland erbauten 5-Sterne-Flotte ein hochwertiges All Inclusive-Konzept fährt mit Platz für 152 oder 192 Gäste.Die „Black Friday Expedition Collection“ gilt für Buchungen bis zum 2. Dezember 2026, die Angebotspreise starten bei 3.430 US-Dollar pro Person. Besonderheit bei Swan Hellenic: Es können gleich mehrere Expeditions-Kreuzfahrten im Rahmen der „Black Friday Expedition Collection“ gebucht werden.startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.