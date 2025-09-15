Kontakt
Die VIVA ENJOY ist das beste Flusskreuzfahrtschiff des Jahres

Neubau von VIVA Cruises auf Platz 1 bei den diesjährigen Kreuzfahrt Guide Awards

Die VIVA ENJOY ist das beste Flusskreuzfahrtschiff des Jahres: Bei den diesjährigen Kreuzfahrt Guide Awards siegte der Neubau von VIVA Cruises deutlich in der Kategorie „Flusskreuzfahrt“. Die internationale 18-köpfige Jury aus Fachjournalisten kürt jährlich die besten Kreuzfahrtschiffe, die in ihrer Kategorie Maßstäbe setzen. VIVA Cruises überzeugt demnach mit modernem Design, sehr guter Kulinarik und einem anspruchsvollen All-Inclusive-Angebot.

Die VIVA ENJOY ist der dritte Neubau von VIVA Cruises und eines der modernsten Flusskreuzfahrtschiffe Europas: Nutzung von Landstrom und Energiegewinnung über Solar Panele gehören ebenso dazu wie die künftige Nutzung von HVO-Treibstoff aus 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen. Die VIVA ENJOY erfüllt wie das Schwesterschiff VIVA TWO sämtliche Kriterien der Green Award Gold Zertifizierung.

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen.  Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.com

 
