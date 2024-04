Messe Altenpflege 2024: Digitale Pflegeausbildung im Fokus

Vom 23. bis 25. April informieren die Johanniter auf der Altenpflegemesse in Essen im Bereich „Beruf & Bildung“ in Halle 8, Stand B22 über ihre digitalen Aus- und Weiterbildungsangebote. Der Messestand macht moderne Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege über ein VR-System erlebbar, das in der „Johanniter-Akademie NRW“ eingesetzt wird. Vor Ort kann mit Hilfe einer VR-Brille simulationsbasiertes Lernen selbst ausprobiert werden. Ein stilisierter „Karrierebaum" zeigt die drei wichtigsten Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Studium, Pflege sowie Management und Führung. Ergänzend laden Infotheken, umfangreiches Informationsmaterial und kompetente Ansprechpartner zum Austausch und weiterführende Gespräche ein.„Auf unserem Messestand wollen wir sehr gerne mit unseren Besucherinnen und Besuchern darüber ins Gespräch kommen, was die Johanniter als attraktiven Arbeitgeber in der Pflege auszeichnet. Wir machen uns stark für Vielfalt in unseren Teams und fördern Frauen in Führungspositionen. Wir bieten der jüngeren Generation eine qualifizierte Berufsausbildung und für alle Generationen interessante berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die Potenziale der Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung zu nutzen, ist unerlässlich, um Pflegekräfte im Beruf zu halten, neue Arbeitskräfte zu gewinnen und damit langfristig die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten“, so Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe.Die Johanniter beteiligen sich während der Altenpflegemesse mit zwei Fachvorträgen zu folgenden Themen:Ort: Forum Beruf & Bildung (Halle 8), Referierender: Philipp RockerOrt: Forum Beruf & Bildung (Halle 8), Referierende: Annika Landmeier und Sandra HostkötterDie Messe gilt als führende Veranstaltung der Pflegewirtschaft und richtet sich hauptsächlich an Führungskräfte, Pflegedienstleiter, Betreiber von ambulanten und stationären Pflege-einrichtungen sowie professionelle Pflegekräfte. Die Messe ist in verschiedene Themen-bereiche unterteilt, darunter Pflege & Therapie, Beruf & Bildung, Verpflegung & Haus-wirtschaft, IT & Management sowie Raum & Technik. Trendthema der Messe bleibt die Digitalisierung von der Personalplanung über die Pflegedokumentation bis hin zu pflegeunterstützenden Technologien.Bei allen Leistungen bieten die Johanniter fachlich kompetente Pflege und maßgeschneiderte Unterstützung, um den Menschen ein Höchstmaß an Selbstständigkeit zu ermöglichen, damit sie so lange wie möglich ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen können. Dies gilt für die stationäre Pflege in einem der 95 Johanniter Seniorenhäuser in ganz Deutschland ebenso wie für 159 ambulanten Pflegedienste und 152 Einrichtungen des Betreuten Wohnens als auch für die Hospizarbeit in 19 ambulanten Hospizdiensten. Mehr Informationen unter: https://www.johanniter.de/dienste-leistungen/pflege-und-begleitung/