Uckermark in den Startlöchern für die Grüne Woche 2023

Vom 20. bis 29. Januar findet 2023 die Internationale Grüne Woche in Berlin statt und läutet damit das Jahr kulinarisch ein. Auch die Regionalmarke Uckermark wird wieder mit einem eigenen Stand und einer breiten Palette an regionalen Erzeugnissen vor Ort sein. Der Uckermark-Tag findet am Samstag, 21. Januar 2023 statt.



Schon zur Tradition geworden ist der Gemeinschaftsstand der Uckermark (Halle 21 a, Stand 106) in der Brandenburg-Halle, der von der Regionalmarke Uckermark organisiert wird. In diesem Jahr präsentieren sich im Wechsel neun Partner der Regionalmarke: Mit dabei sind der Regionalladen Angermünde, Lavendel Grimme aus Brüssow, Uckerose aus Templin, der Marstall Boitzenburg mit dem Boitzenburger Bier, die Grumsiner Brennerei aus Angermünde, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, Bäcker Schreiber aus Angermünde, Ucker-Ei aus Zollchow, und die Q-Regio Handelsgesellschaft aus Bandelow. Als direkter Nachbar zum „Uckermark-Stand“ findet sich wieder die Hemme Milch aus Angermünde (Stand 107).



Uckermark pur gibt es am Samstag, 21. Januar auf der großen Brandenburg-Bühne. Landrätin Karina Dörk eröffnet um 10.30 Uhr den Uckermark-Tag zusammen mit der Geschäftsführerin der ICU Investor Center Uckermark GmbH Anet Hoppe, der Tabakkönigin Luisa Müller, der Prenzlauer Schwanenkönigin Philomena Uecker sowie den Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Lars-Andreas Sieh.



Für gute Unterhaltung sorgt die Swing-, Blues- und Latinomusik der Band „6 Richtige“. Zudem tritt der Hip-Hip- und Popsänger LUC aus Schwedt/Oder auf, der zusammen mit Luca Piwodda, Vorsitzender der Kulturallianz e.V., für die zweite Kultursaison des Vereins werben wird. Auch Sound City, das Festival der Musik- und Kunstschulen Brandenburg, das im Juli 2023 in Schwedt/Oder stattfindet, wird auf der großen Bühne beworben. Zum einem mit Auftritten der Bands „Black Hawks“ und „Square Circle“ und zum anderen wird Silvio Moritz, Beigeordneter der Stadt Schwedt/Oder über die Veranstaltung berichten.



Das Publikum kann sich darüber hinaus auf das Prenzlauer Tanzstudio „Swing“ mit ihren Jugend- und Erwachsenen-Gruppen sowie auf die Aufführungen der Tanzgruppe Aurora und die Hip-Hop- und Paartänzer des Tanzsportclubs aus Schwedt freuen.



Natürlich gehören zum Programm auch Produktpräsentationen und Verkostungen: Ob feine, aromatische Produkte wie Sirup, Aufstriche oder Liköre von Uckerose aus Templin und Lavendel Grimme aus Brüssow oder Milchprodukte von der Hemme Milch aus Angermünde – die Gäste werden viel über regionale Produkte aus der Uckermark erfahren können.



Am Handwerker-Stand wird am diesem Tag Hutmacherin und Schmuckdesignerin Lydia Bosche von Studio Bosche, Boitzenburger Land einige ihrer handgefertigten Kreationen ausstellen. Sowohl am Stand als auch auf der Bühne erfahren Besucher wie sie traditionelle Fertigungstechniken mit modernem Design verbindet.