Intratone stattet Neubau der Wohnstätte Stade eG mit Video-Gegensprechanlage DITA aus

Seit fast 100 Jahren stellt die Wohnstätte Stade sicher, dass sowohl Singles, Studenten, Paare und Familien als auch Senioren zeitgemäß, gepflegt und zu fairen Mietpreisen in den verschiedenen Stadtteilen Stades wohnen können. Dabei zählt neben dem An- und Verkauf von Wohnobjekten, deren Vermietung, Verwaltung, Instandhaltung und Modernisierung auch die Bebauung neu erworbener Grundstücke zu den Services.Eines der jüngsten Projekte ist der Neubau eines 352 Quadratmeter großen Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten. Bei dessen Planung legte die Wohnstätte besonderen Wert auf eine moderne und zeitgenössische technische Ausstattung – deshalb ließ man bei der Auswahl der zu integrierenden Türkommunikation größte Sorgfalt walten. Die neue Gegensprechanlage sollte gleichermaßen technisch up-to-date sein und sich optisch perfekt in das für die norddeutsche Region so typische Backstein-Design des Wohngebäudes einfügen.Beim französischen Marktführer Intratone wurde die Wohnstätte Stade fündig: Die Video-Gegensprechanlage DITA überzeugte die Entscheider mit ihrem Gesamtkonzept. Sie ließ sich zudem unkompliziert in die bereits bestehenden und abgestimmten Baupläne integrieren – für die verantwortlichen Bauleiter Grund genug, in dem Pilotprojekt erstmals das Modell DITA von Intratone einzusetzen.Die Video-Gegensprechanlage DITA revolutioniert seit November 2018 den deutschen Markt. Hausbewohner schätzen besonders die einfache und sehr intuitive Handhabung: Sobald ein Besucher die Klingeltaste am Hauseingang betätigt, geht über das Mobilfunknetz ein Anruf beim Bewohner ein. Komfortabel über das Smartphone, Tablet oder Festnetz kann dieser den Gast dann entweder nur hören oder direkt auf einem Video in der App sehen – unabhängig davon, ob er sich zu Hause befindet oder den Anruf von unterwegs aus entgegennimmt. Dabei basiert die DITA auf dem GSM/4G-Standard.Individuelle Einstellungen können die Bewohner ebenfalls über die App vornehmen. Hier lässt sich beispielsweise die Lautstärke des Tür-Gesprächs anpassen. Wenn nötig, blockiert eine eingebaute Anti-Störfunktion wiederholte Anrufe automatisch. Ebenso lässt sich eine automatische Rufumleitung mit wenigen Handgriffen einstellen.Die Außeneinheit der Video-Gegensprechanlage DITA lässt sich außerdem mit Hörgeraten koppeln, was körperlich eingeschränkten Besuchern sehr entgegenkommt. Sie erleben maximale Barrierefreiheit.Verwalter wiederum können mehrere DITA-Gegensprechanlagen auf einer gemeinsamen Weboberfläche zentral und in Echtzeit koordinieren und überwachen. Der Austausch eines digitalen Klingelschilds, die Anonymisierung der Klingelanzeige oder die Zutrittssperre aus Sicherheitsgründen lässt sich damit von überall mit nur wenigen Klicks ausführen, was wertvolle Ressourcen spart. Spezielle Kenntnisse sind für diese Fernverwaltung über www.intratone.info/de nicht erforderlich.Die DITA-Außeneinheiten selbst sind modular designt: Kamera, Namensschilder, Code-Tastatur und Transponder-Lese-Einheit lassen sich flexibel konfigurieren. Dabei ermöglicht der Zutritt über den Transponder das schnelle Öffnen der Haustür, ohne dass dafür erst ein Schlüssel in das Schloss gesteckt werden muss.Für die Video-Gegensprechanlage müssen keine Kabel zu den einzelnen Wohneinheiten verlegt werden. Vielmehr ist die DITA dank der Mobilfunk-Technologie innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. So konnte sie in Stade binnen einer Woche montiert und in Betrieb genommen werden. Dabei wurde für den Neubau eine Unterputz-Variante der DITA mit einer Kapazität von insgesamt acht Klingeltasten ausgewählt. Sechs davon sind in ständiger Verwendung – denn das Wohnhaus ist mittlerweile vollvermietet und komplett bezogen. Die Ausführung in Edelstahl fügt sich mit ihren digitalen Namensschildern optisch harmonisch in das Design des modernen Wohnhauses ein und erweist sich zugleich als witterungsbeständig und kratzfest.Das Intratone-Team sicherte von der Planung über die Installation bis hin zur Feinjustierung einen reibungslosen Ablauf. Dieser gute Support und die strikte Einhaltung des festgelegten Budgets sind nun Gründe dafür, dass Intratone und die Wohnstätte Stade ihre Zusammenarbeit ausweiten werden.„Wir haben uns für die Gegensprechanlage von Intratone entschieden, weil wir damit auf dem neuesten technischen Stand sind. Außerdem war der geringe Installationsaufwand der DITA ein entscheidender Faktor. Sowohl der Support als auch der Betrieb laufen zu unserer vollsten Zufriedenheit. Dementsprechend können wir uns sehr gut vorstellen, auch zukünftige Neubauprojekte zusammen mit Intratone umzusetzen.“Weitere Informationen erhalten Sie unter www.intratone.de