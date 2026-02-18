Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051645

Intervinum AG Zürcherstrasse 39 8952 Schlieren, Schweiz http://www.vinum.eu
Ansprechpartner:in Frau Evelyne Oberholzer +41 44 268 52 05
Logo der Firma Intervinum AG

Wine Paris schlägt ProWein

Besucherrekord

(lifePR) (Schlieren, )
Die Weinmesse in Paris steigt auf: Mehr als 63.500 Fachbesucher aus 159 Ländern zählte die Wine Paris & Vinexpo, die vom 9. bis 11. Februar stattfand. Damit schlägt sie den Rekord der ProWein von 2019 in Bezug auf Besucher einer reinen Fachmesse. 

Mehr Besucher als Düsseldorf 2019

Zur damals weltgrössten Weinmesse in Düsseldorf waren rund 61.500 Fachbesucher aus 142 Ländern gekommen. Die Zahl der Aussteller war damals aber immer noch grösser als zuletzt in Paris: rund 6900 Aussteller stehen etwas mehr als 6500 zuletzt in Paris gegenüber. 

Erstmals auch «No»-Zone

Neben einer Halle für Spirituosen («Be Spirits») gab es in Paris in diesem Jahr auch erstmals eine Fläche für alkoholfreie Alternativen («Be No»).

Seit 2020 in Paris

Die Wine Paris findet seit 2020 jährlich statt und ist auch als Wine Paris & Vinexpo bekannt. Sie löste die Vinexpo in Bordeaux ab, die bis dato wichtigste Weinmesse Frankreichs. Nun ist sie dabei, die ProWein in Düsseldorf als wichtigste internationale Weinmesse abzulösen. Bei der diesjährigen Wine Paris kamen mehr als die Hälfte der Aussteller aus dem Ausland.

ProWein vom 15. bis 17. März 

Die Prowein findet in diesem Jahr vom 15. bis 17. März statt. Das Messekonzept in diesem Jahr wurde verändert und setzt unter anderem auf mehr Kompaktheit und mehr vorvereinbarte Treffen von Fachleuten auf der Messe.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.