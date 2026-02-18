Wine Paris schlägt ProWein

Die Weinmesse in Paris steigt auf: Mehr als 63.500 Fachbesucher aus 159 Ländern zählte die Wine Paris & Vinexpo, die vom 9. bis 11. Februar stattfand. Damit schlägt sie den Rekord der ProWein von 2019 in Bezug auf Besucher einer reinen Fachmesse.



Mehr Besucher als Düsseldorf 2019



Zur damals weltgrössten Weinmesse in Düsseldorf waren rund 61.500 Fachbesucher aus 142 Ländern gekommen. Die Zahl der Aussteller war damals aber immer noch grösser als zuletzt in Paris: rund 6900 Aussteller stehen etwas mehr als 6500 zuletzt in Paris gegenüber.



Erstmals auch «No»-Zone



Neben einer Halle für Spirituosen («Be Spirits») gab es in Paris in diesem Jahr auch erstmals eine Fläche für alkoholfreie Alternativen («Be No»).



Seit 2020 in Paris



Die Wine Paris findet seit 2020 jährlich statt und ist auch als Wine Paris & Vinexpo bekannt. Sie löste die Vinexpo in Bordeaux ab, die bis dato wichtigste Weinmesse Frankreichs. Nun ist sie dabei, die ProWein in Düsseldorf als wichtigste internationale Weinmesse abzulösen. Bei der diesjährigen Wine Paris kamen mehr als die Hälfte der Aussteller aus dem Ausland.



ProWein vom 15. bis 17. März



Die Prowein findet in diesem Jahr vom 15. bis 17. März statt. Das Messekonzept in diesem Jahr wurde verändert und setzt unter anderem auf mehr Kompaktheit und mehr vorvereinbarte Treffen von Fachleuten auf der Messe.

