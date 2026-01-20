Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048595

Intervinum AG Zürcherstrasse 39 8952 Schlieren, Schweiz http://www.vinum.eu
Ansprechpartner:in Frau Evelyne Oberholzer +41 44 268 52 05
Logo der Firma Intervinum AG

Weinmesse in Karlsruhe geht in die dritte Runde

Eurovino am 1. und 2. März

(lifePR) (Schlieren, )
Aktuelle Weintrends können Fachbesucher am 1. und 2. März bei der dritten Ausgabe der Messe Eurovino in Karlsruhe erkunden. Weingüter, Genossenschaften und Importeure stellen auf der Messe Karlsruhe ihre Produkte aus dem In- und Ausland vor.

Angemeldet sind bis Anfang Januar rund 400 Aussteller, das sind rund zehn Prozent mehr als zur gleichen Zeit vor der Messe im vergangenen Jahr, wie der Veranstalter meldet. Neu in diesem Jahr: Besucher können im Vorhinein Termine auf der Messe mit Ausstellern buchen, ausserdem wurde die Messe auf dem Gelände verlegt in die dm-Arena. Die Liste der Aussteller ist online abrufbar unter eurovino.info/aussteller.

Abwechslungsreiche Verkostungszone

In der Verkostungszone «Wine Experience» können auch Weine von Herstellern ohne eigenen Stand auf der Messe probiert werden. Sie besteht aus den Bereichen Stillweine, Schaumweine und alkoholfreie Weine. In dieser Zone führen Aussteller auch Live-Verkostungen durch.

Experten befragen

Wie im vergangenen Jahr wird es wieder eine Expert Area geben, auf der man Fachleute für bestimmte Themen treffen und sich bei ihnen informieren kann. Die Expertenthemen in diesem Jahr sind Wellpappe als nachhaltiges Verpackungsmaterial Digitaler Weinvertrieb, Nachhaltigkeit im Betrieb und «Wertvoll wirtschaften».

Bio-Rundgänge

Wer vor allem die Bio-Weine auf der Messe entdecken will, für den bieten sich die neuen Tasting-Rundgänge des Biowein-Verbandes Ecovin an. Sie finden mehrmals an beiden Messetagen statt und sind ohne zusätzliche Kosten zubuchbar.

Netzwerken am Sonntagabend

Der Messe-Sonntag klingt wieder aus mit einem Netzwerkabend ab 18 Uhr, bei dem auch der  Fair Wine Award (Teil I - Wein) und der Golden Grape Award verliehen werden. Auch am Messe-Montag werden zwei Preise verliehen: Der Fair Wine Award (Teil II – Gastronomie und Handel) und der EUROVINO Innovation & Marketing Award «New & different».

Noch bewerben für Innovationspreis

Der «New & different»-Award bewertet die Vermarktung und die Gestaltung der Flasche und wie diese insbesondere jüngere Zielgruppen anspricht. Für ihn kann man sich noch bis 31. Januar 2026 bewerben unter eurovino.info/award

VINUM ist Premiumpartner

Tickets für die Messe kann man unter www.eurovino.info buchen. VINUM ist Premium-Partner der Eurovino.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.