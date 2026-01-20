Weinmesse in Karlsruhe geht in die dritte Runde

Angemeldet sind bis Anfang Januar rund 400 Aussteller, das sind rund zehn Prozent mehr als zur gleichen Zeit vor der Messe im vergangenen Jahr, wie der Veranstalter meldet. Neu in diesem Jahr: Besucher können im Vorhinein Termine auf der Messe mit Ausstellern buchen, ausserdem wurde die Messe auf dem Gelände verlegt in die dm-Arena. Die Liste der Aussteller ist online abrufbar unter eurovino.info/aussteller.In der Verkostungszone «Wine Experience» können auch Weine von Herstellern ohne eigenen Stand auf der Messe probiert werden. Sie besteht aus den Bereichen Stillweine, Schaumweine und alkoholfreie Weine. In dieser Zone führen Aussteller auch Live-Verkostungen durch.Wie im vergangenen Jahr wird es wieder eine Expert Area geben, auf der man Fachleute für bestimmte Themen treffen und sich bei ihnen informieren kann. Die Expertenthemen in diesem Jahr sind Wellpappe als nachhaltiges Verpackungsmaterial Digitaler Weinvertrieb, Nachhaltigkeit im Betrieb und «Wertvoll wirtschaften».Wer vor allem die Bio-Weine auf der Messe entdecken will, für den bieten sich die neuen Tasting-Rundgänge des Biowein-Verbandes Ecovin an. Sie finden mehrmals an beiden Messetagen statt und sind ohne zusätzliche Kosten zubuchbar.Der Messe-Sonntag klingt wieder aus mit einem Netzwerkabend ab 18 Uhr, bei dem auch der Fair Wine Award (Teil I - Wein) und der Golden Grape Award verliehen werden. Auch am Messe-Montag werden zwei Preise verliehen: Der Fair Wine Award (Teil II – Gastronomie und Handel) und der EUROVINO Innovation & Marketing Award «New & different».Der «New & different»-Award bewertet die Vermarktung und die Gestaltung der Flasche und wie diese insbesondere jüngere Zielgruppen anspricht. Für ihn kann man sich noch bis 31. Januar 2026 bewerben unterTickets für die Messe kann man unterbuchen. VINUM ist Premium-Partner der Eurovino.