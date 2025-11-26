Weingut Seewer weiterhin ganz oben!

Der Preis «Swiss Wine», der die beste Punktzahl des Wettbewerbs auszeichnet, ging an den Fendant 2024 vom Weingut Seewer. Die Produzenten aus Susten setzen ihren großartigen Erfolgskurs fort, nachdem sie 2023 und 2024 zum Schweizer Weingut des Jahres gekürt wurden. Ihr Fendant 2024 belegte übrigens vor weniger als zwei Monaten in Bern beim Grand Prix du Vin Suisse auch den zweiten Platz in der Kategorie Chasselas.
And the winners are …
Vier Weiss- und vier Rotweine. In diesem Jahr gehen die Étoiles du Valais an die folgenden acht Weine:
- Fendant 2024 vom Weingut Seewer in Susten;
- Johannisberg Grand Cru 2024 von der Cave Ardévaz – Famille Boven in Chamoson;
- Heida Grand Métral 2024 von Provins in Sion;
- Petite Arvine 2024 von der Cave les Collines – Pierre Dorsaz in Charrat;
- Cornalin 2023 vom Weingut Seewer in Susten;
- Dôle Balavaud Grand Cru 2023 von der Domaine Jean-René Germanier in Vétroz;
- La Chassenarde Humagne Rouge 2024 vom Maison Maye in Riddes;
- Syrah 2023 von der Cave Mabillard-Fuchs in Venthône
Der «Étoile du Valais d’Honneur» wird jedes Jahr an eine Persönlichkeit verliehen, die sich für die Werte der Walliser Winzerinnen und Winzer einsetzt: Authentizität, Leidenschaft und Kühnheit. Die Ehrung wurde dem aus dem Wallis stammenden Theaterschaffenden Mathieu Bertholet, Intendant des Theater Neumarkt in Zürich, verliehen.
Zwei Walliser Künstlerinnen
Traditionell werden die prämierten Weine der Étoiles du Valais in einer Box zusammen mit einem Begleitheft präsentiert, das jedes Jahr von anderen Walliser Künstlern gestaltet wird. Für diese Ausgabe haben die Grafikerin Monica Gastaldi und die Fotografin Florence Zufferey ihre Talente vereint. Die Box ist ab dem 27. November im Handel erhältlich.
Die Box kann online oder telefonisch bestellt werden, unter https://swisswinevalais.ch/shop oder 027 345 40 80.