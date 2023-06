Weingenuss im Fokus - Die Gewinner des Swiss Wine List Award 2023

Insgesamt 224 Weinkarten, so viel Weinkarten wie in keinem anderen Jahr zuvor, wurden zum diesjährigen Swiss Wine List Award eigesandt. Auch wenn die Gastronomie nach wie vor noch gebeutelt ist, war es umso erfreulicher, dass rund ein Drittel der Teilnehmer sich zum ersten Mal am Award beteiligte. Insgesamt sechs Tage war die hochkarätigen Experten-Jury Im Einsatz, um alle Karten zu sichten und bis ins Detail zu beurteilen.Am Ende stand die Entscheidung fest und Thomas Noack, Head Sommelier des Radius by Stefan Beer im Victoria Jungfrau Hotel & Spa Interlaken holte den Titel «Sommeliers Best» mit seiner absolut überzeugenden Weinkarte. Neben der durchdachten und überaus stimmigen Weinauswahl inkl. Noturweinen weiss die Karte zu überzeugen, auch die Auswahl der alkoholfreien Speisebegleitern beeindruckte die Jury. Auch in Sachen übersichtlicher und ansprechender Gestaltung lag diese Weinkarte an der Spitze.Vor allem im Spitzenbereich war das Feld dicht gedrängt und vermeintliche Kleinigkeiten entschieden über die endgültige Platzierung. Bei der Verleihung der Sonderpreise zählten Aspekte wie neue Ideen in der Weinpräsentation oder die Konzentration auf eine einzige Weinregion.Alle Resultate sind in der Ausgabe 7-8|2023 aufgelistet.– die Weinkarte mit der absoluten Höchstnote| Interlaken |– Auszeichnung für die Beste Weinkarte der letzten Jahre| Andermatt | www.chediandermatt.com | Basel | www.lestroisrois.com | Interlaken || Erlinsbach | www.hirschen-erlinsbach.ch | Obbürgen | www.burgenstockresort.com Alpine Gourmet Prato Borni & Lusi Winebar | Zermatt | www.zermatterhof.ch Colonnade im Mandarin Oriental Palace | Luzern | mandarinoriental.com/de/luzernThe Restaurant im The Chedi | Andermatt | www.chediandermatt.com Chasa Montana | Samnaun | www.hotelchasamontana.ch Bar am Wasser | Zürich | www.baramwasser.ch Park Hotel Vitznau | Vitznau | www.parkhotel-vitznau.ch Für den SWISS WINE LIST AWARD 2022 erhielten wir 224 Weinkarten. Diese wurden in vier Kategorien aufgeteilt:• Gourmet & Sterne• Gehobene Küche• Gutbürgerliche Küche• Design- & SzenelokaleIn einer Vorrunde wurden die Karten den einzelnen Kategorien zugeordnet und bewertet. Die jeweils sieben besten Weinkarten jeder Kategorie zogen ins Finale ein und wurden dann von der Fachjury von Grund auf nochmals neu anhand eines Bewertungsbogens mit 25 Detailkriterien bewertet.Neben den Siegern der einzelnen Kategorien wurden auch einige Sonderpreise vergeben:• Sommeliers Best: Sonderpreis für die Weinkarte mit der absoluten Höchstnote• Best oft he Best: Sonderpreis für die beste Weinkarte der letzten Jahre• Ueli-Prager-Preis: Jury-Sonderpreis für die ungewöhnlichste, neuartigste Weinkarte der Gegenwart• Newcomer Sonderpreis für die Weinkarte eines neueröffneten Betriebes• Swiss-Wine-Preis: Sonderpreis für die Weinkarte mit einem besonderen Augenmerk auf Schweizer Weine• Im Fokus: Sonderpreis für die Weinkarte mit einem besonderen Augenmerk auf Augenmerk auf eine spezielle Region/Land• Hochprozentiges: Sonderpreis für das beste SpirituosenkonzeptDer Wettbewerb wurde von VINUM unter dem Patronat des Schweizer Sommelierverbandes ASSP/ASI/SVS durchgeführt.Jury-Vorsitzende:Juryvorsitzender, Ehrenpräsident Sommelier-Verband SchweizDiplom-Sommelière SFS/ASSPPräsident Sommelier-Verband Deutschschweiz SVS, ASSP-Vizepräsident National |Diplom-Sommelière SFS/ASSP |Diplom-Sommelier SFS/ASSP |Eidgenössisch diplomierter Maître d’Hôtel |Diplom-Sommelier SFS/ASSP |Head of Career Services, César Ritz Colleges Switzerland |Sommelier mit Eidgenössischem Fachausweis |Sommelier SFS/ASSP |Diplom-Sommelière |Diplom-Sommelière ASSP |Diplom-Sommelière SFS/ASSP |Sommelière mit Eidgenössischem Fachausweis, Diplom-Sommelière SFS/ASSP |Projektleiterin Swiss Wine Promotion |Diplom-Sommelier SFS/ASSP |Maître de Cabine, Swiss International Air Lines |Präsidentin Sommelier-Verband Tessin ASSP |Chefredakteur VINUM SchweizAlle prämierten Teilnehmer finden Sie unter www.swisswinelistaward.ch Wir gratulieren nochmals allen Gewinnern zu Ihren herausragenden Leistungen und danken für die Einreichung ihrer einzigartigen Weinkarten.