VINUMDeutscher Rotweinpreis 2025: Klassik in Bestform – Die Renaissance großer deutscher Rotweine
„Granat“ von Schwegler wird Rotwein des Jahres – Deutzerhof ist „Roter Riese“ – Markus Schwaab aus Kirrweiler gewinnt als Newcomer – 1.254 Weine im Wettbewerb
„Der VINUM Rotweinpreis ist seit fast vier Jahrzehnten das Barometer des deutschen Rotweins“, sagt VINUM-Chefredakteur Harald Scholl. „2025 beweist, dass die Stärke unserer Weine in der Klassik liegt – in Balance, Herkunft und handwerklicher Präzision.“
Rotwein des Jahres: Granat von Schwegler
Der beste deutsche Rotwein 2025 kommt aus Württemberg: Die Cuvée Granat 2020 vom Weingut Albrecht Schwegler in Korb überzeugte die Jury als fein ausbalancierter, tiefgründiger Rotwein aus Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabertin. In der Nase komplex mit Noten von Brombeerblatt, rotem Pfeffer, Kamillenblüte und Graphit; am Gaumen elegant, mit präziser Säure und samtfeinem Tannin – ein Wein, in dem Dichte und Finesse perfekt zusammenfinden.
Deutzerhof, Ahr – Roter Riese 2025
Der Ehrentitel „Roter Riese“ geht an den Deutzerhof aus Mayschoß an der Ahr. Drei Weine erreichten 95 Punkte, zwei 94 – eine Serie, die für sich spricht. Das Team um Inhaber Jürgen Doetsch, Kellermeister Hans-Jörg Lüchau und Außenbetriebsleiter Christoph Hoffmann hat den Wiederaufbau nach den schweren Jahren nicht nur gemeistert, sondern den Deutzerhof in kürzester Zeit an die Spitze der deutschen Rotweinszene geführt. Ihre Spätburgunder stehen für kühle Eleganz, straffe Struktur und burgundische Finesse – Weine, die Herkunft, Tiefe und Energie in sich vereinen und das Ahrtal neu definieren.
Newcomer des Jahres: Markus Schwaab, Kirrweiler (Pfalz)
Der Titel „Newcomer des Jahres“ geht an das Weingut Markus Schwaab in Kirrweiler, geführt von Markus Schwaab und seinen Söhnen Bastian und Moritz. Das junge Familienweingut überzeugte mit der Cuvée Traumfabrik Réserve BO 2022, die mit 94 Punkten bewertet wurde – ein Wein von klarer Handschrift, dunkler Frucht, feinem Tannin und präziser Würze. Auch der 2019 Maikammer Kapellenberg Cabernet Sauvignon Grand Kalmit unterstreicht das Potenzial dieses ambitionierten Betriebs.
Ein Wettbewerb als Spiegel der Szene
1.254 Weine stellten sich in diesem Jahr der Blindverkostung, durchgeführt von 30 Verkosterinnen und Verkostern unter Leitung des VINUM-Teams. Die Weine wurden anonymisiert, mehrfach geprüft und in Finalrunden erneut bewertet. Das Ergebnis zeigt eine deutsche Rotweinszene in Hochform: klassisch im Stil, vielfältig in der Herkunft und so präzise wie nie zuvor. 156 Weine erzielten 92 Punkte oder mehr – ein eindrucksvoller Beleg für die stetige Qualitätsentwicklung.
Über den VINUM Deutscher Rotweinpreis
Der Deutsche Rotweinpreis wird seit 1987 von VINUM – Europäisches Weinmagazin – verliehen. Initiiert von Rudolf Knoll, gilt er als wichtigster Gradmesser für die Qualität deutscher Rotweine. Verkostet wird in mehreren Blindrunden, die Bewertung erfolgt durch ein unabhängiges Fachgremium.
VINUM Deutscher Rotweinpreis 2025 – Publikumsverkostung & Rotweingala in Bad Neuenahr
Erleben Sie die Faszination deutscher Rotweine beim traditionsreichen Deutschen Rotweinpreis 2025! Rund 35 der besten Weingüter Deutschlands präsentieren über 120 herausragende Weine, darunter die frisch gekürten Sieger des Wettbewerbs. Bei der Publikumsverkostung haben Weinliebhaber:innen die einmalige Gelegenheit, die Vielfalt deutscher Rotweinkunst zu entdecken und mit den Winzer:innen persönlich ins Gespräch zu kommen.
Der festliche Höhepunkt folgt am Abend: die exklusive Rotweingala im eleganten Steigenberger Hotel Bad Neuenahr. Ein erlesenes 4-Gänge-Menü, perfekt begleitet von zwölf Spitzenrotweinen der prämierten Weingüter, sorgt für ein unvergessliches Genusserlebnis. Durch den Abend führt VINUM-Chefredakteur Harald Scholl mit Charme und Expertise.
Tickets für die Publikumsverkostung und die Rotweingala sind ab sofort erhältlich.
