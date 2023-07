VINUM präsentiert die 12. Ausgabe des „Riesling Champion” und deren Gewinner

Drei Tage setzen sich 30 Weinfachleute – Journalisten, Winzer, Händler – gemeinsam mit der VINUM-Redaktion an die Verkostungstische. 1.300 Weine wurden in sieben Kategorien verkostet, sowohl Vorrunde wie auch das Finale wurden jeweils verdeckt verkostet. Am Ende des Marathons stand fest: Das Weingut Abel aus dem Rheingau hat die beste Performance in drei Kategorien gezeigt. Dicht gefolgt vom Bürgerspital aus Würzburg, womit bewiesen wäre, dass auch am Main erstklassige Rieslinge zu Hause sind.Die Sieger der sieben Kategorien verteilen sich über nahezu alle deutschen Anbaugebiete, wobei die Riesling Hochburgen sich am Ende doch durchsetzen konnten. Mit dem Weingut Neef-Emmich (Rheinhessen, Bester Gutswein) dem Weingut In den Zehn Morgen (Nahe, Bester Ortswein), dem Weingut Erben von Beulwitz (Mosel, Bester Riesling Halbtrocken/Feinherb) und der Winzergenossenschaft Kallstadt (Pfalz, Beste Spätlese) verteilen sich die einzelnen Sieger auf immerhin fünf Anbaugebiete. «Deutscher Riesling ist weit mehr als nur die Rebsorte Nummer 1 im Land, er ist ein Ausweis der Exzellenz deutscher Winzerkunst. Und da auf nahezu jedem Terroir des Landes», fasst Wettbewerbsleiter Harald Scholl, Chefredakteur VINUM Deutschland, das Ergebnis zusammen.Der VINUM Riesling Champion 2023 und alle Sieger werden am 8. Juli 2023 in Heilbronn im Rahmen einer Prämierungsfeier geehrt. Am Nachmittag folgt eine große Publikumsverkostung mit den Siegern und einer Auswahl der prämierten Weine. Nähere Informationen und Tickets für die Verkostung und die Abendveranstaltung unter www.rieslingchampion.de Alle Ergebnisse stehen jetzt fest. Die Top-Resultate werden in der VINUM-Ausgabe 09/2023 präsentiert, sämtliche Finalweine und die Rangliste werden auf der Website präsentiert.