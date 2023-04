VINUM kürt die 20 wichtigsten Weinfluencer Deutschlands

In den letzten drei Jahren hat VINUM jährlich eine Liste der wichtigsten Persönlichkeiten in der Weinkommunikation in Deutschland vorgestellt. In diesem Jahr stellen wir nur solche vor, die in den digitalen Medien tätig sind. Ob im Blog oder Podcast, auf Facebook oder auf Instagram: Wir sagen Ihnen, wem es sich lohnt, zu folgen.



Diese 20 Winefluencer sollten Sie kennen



Mal unkompliziert und spassig, mal kenntnisreich und spannend – aber eines sind die Blogs, Podcasts und Social-Media-Beiträge dieser Wein-Expertinnen und -Experten immer: unterhaltsam und aufschlussreich. VINUM hat in diesem Jahr eine Auswahl von 20 Kommunikationsprofis aus Deutschland zusammengestellt, die im Internet die Weinlandschaft aufmischen.



Lou und Toni vorne mit dabei



Viele bekannte Gesichter aus den vergangenen Jahren sind dabei, etwa Louisa «Lou» Maria Schmidt mit ihrem humorvollen Format «Bring Flavor Home» oder der skatende Wein- und Gastrofreak Toni Askitis («Ask Toni»). Auch Winzer – oder vor allem: Winzerinnen – haben es auf die Liste der Social-Media-Promis geschafft, etwa Juliane Eller aus Rheinhessen oder die Schwestern Aline und Josie Knodt vom Weingut Knodt-Trossen an der Mosel.



Spannende Podcasts



Auch Dirk Würtz, einer der ersten deutschen Weinblogger und Betriebsleiter des rheinhessischen VDP-Weingutes St. Antony, ist wieder mit dabei, und zwar mit seinem Podcast «Dieters Weinbar», das er zusammen mit dem SWR-Radiomoderatoren Andreas Kunze moderiert. Die Podcast-Landschaft im Weinbereich hat aber auch noch einige Newcomer zu bieten, etwa «Terroir und Adiletten» mit dem österreichischen Jung-Sommelier Willi Schlögl und dem Berliner Rapper Curly, die jede Woche eine andere Weinpersönlichkeit interviewen.



Wer noch alles auf der Liste zu finden ist, und warum es sich lohnt, ihnen zu folgen, lesen Sie im Artikel von Harald Scholl, Chefredakteur von VINUM Deutschland, in der nächsten Ausgabe Mai 2023.



Die 20 wichtigste Weinfluencer Deutschlands 2023 im Überblick



Louisa Maria Schmidt



Vom Siebengebirge über Geisenheim nach Berlin: Unter dem Hashtag #bringflavorhome zeigt sie in kurzen Videoclips, wie unkompliziert und doch kenntnisreich man sich dem Thema Wein annähern kann. Lou ist manchmal frech, häufig etwas schräg, aber immer animierend.



Christoph Raffelt



Klare Kante aus Hamburg: Er ist der Herausgeber und Autor des Blogs «Originalverkorkt», er schreibt hier bereits seit 2007 über Wein, Winzer und Regionen. Inzwischen sind mehr als 900 Artikel von ihm erschienen.



Theresa Olkus



Für ihren beliebten und erfolgreichen Podcast „Auf ein Glas Wein“ bittet sie Prominente wie Max Herre, Gregor Gysi oder Veronica Ferres vor das Mikrofon. Außerdem ist sie im Hauptberuf Geschäftsführerin des VDP.



Toni Askitis



Der weinaffine Hip-Hopper: Er ist der Mensch hinter dem Hashtag «Ask Toni». Der studierte Betriebswirtschaftler, Gastronomensohn und Ex-Skateboarder gehört zu den dienstältesten digitalen Weinkommunikatoren.



Felix Bodmann



Sein Blog „der Schnutentunker“ hat mit ein paar Tausend monatlichen Lesern seinen festen Platz in der deutschen Online-Weinlandschaft und bereitet mit seiner fundierten und ungewöhnlichen Themenfindung auch Profis grösstes Lesevergnügen.



Dr. Matthias Neske



Seinen Blog nennt er «Chez Matze», womit zwei seiner Leidenschaften schon anklingen. Matthias Neske ist überaus frankophil, daher «Chez», und gleichzeitig nahbar wie wenige, deshalb «Matze», die Koseform von Matthias. Den Blog gibt es bereits seit August 2010.



Dieters Weinbar



Dahinter stecken Andreas Kunze und Dirk Würtz. Erstgenannter ist Radioprofi und hauptberuflich für den SWR tätig, der Zweitgenannte als Winzer und Kommunikator in der deutschen Weinlandschaft bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Die beiden laden sich im Podcast für jede Folge Gäste ein und plaudern bei Wein und Sekt über Gott und die Welt.



Adrian van Velsen



Vor rund 20 Jahren ist er zum Hobby Wein gekommen, seit 2006 lässt er andere Menschen an seinen Entdeckungen teilhaben. Ergänzt wird sein Blog durch Kurzeindrücke zu Weinen und Winzern.



Victor Ledermann



Nach Jahren als Schreiber für diverse deutschsprachige Weinmagazine und als Texter der Swissair-Weinkarte ist er heute beruflich anders orientiert, aber immer noch ein leidenschaftlicher Weinfreak. Er verfasst sämtliche Texte und Empfehlungen aus innerer Überzeugung und aus Freude an gutem Wein. Eine erfrischend andere Herangehensweise.



Terroir und Adiletten



Treffen sich ein Rapper und ein Sommelier…was klingt wie eine unmögliche Geschichte, ist doch Realität, denn «… dit hier is Bärlin!». Und da geht bekanntermassen fast alles. Der unverkrampfte und bisweilen leicht skurrile Zugang zum Thema Wein hat den Podcast innerhalb weniger Monate zum Hit werden lassen.



Borntobewine



Ein weiterer Profi im Mediengeschäft ist Denise Mikulsky. Die Journalistin und Filmemacherin ist Inhaberin der Bewegtbildagentur m3 medien. Ihre Leidenschaft für das Thema Wein setzt sie in Bewegtbild und Podcast gleichermassen um.



Wernervino



Die Brüder mit der Mütze: Burkhard und Ralf Werner sind, wie anhand der Nachnamen unschwer zu erraten ist, Brüder. Und im brüderlichen Gleichklang betreiben sie seit über zehn Jahren ihren Weinblog «Wernervino».



Bottled Grapes



Die ausgebildete Journalistin Nicole Korzonnek schreibt nicht nur über getrunkene Flaschen und ihre Erzeuger. Die aktuellen Entwicklungen im Weinbusiness, Kulinarik und Reisen finden sich im umfassenden Angebot. Zudem hat sie rund 16 000 Follower auf Instagram, die für ordentlich Betrieb sorgen.



Juliane Eller



Knapp 50.000 Abonnenten auf Instagram. Über einen solchen Zuspruch wären sogar Fulltime-Influencer stolz. Aber Juliane Eller ist in erster Linie Winzerin. Der Kommunikationskanal Instagram nicht mehr als ein willkommenes Instrument, um die eigene Marke bekannter zu machen.



Daniel Bayer



Sein erklärtes Ziel ist es, den Weingenuss vor allem für Neueinsteiger möglichst einfach zu machen. Keine komplizierte Sprache, einfache Videos und jede Menge Spass, darumgeht es ihm. Dass dieses Konzept aufgeht, belegen seine Followerzahlen, die ständig wachsen.



Aline und Josie



Wer sich die kleinen Videos der quirligen jungen Frauen anschaut, mag sich vielleicht fragen, was das mit Weinbau zu tun hat. Direkt natürlich nichts, aber die Schwestern sorgen dafür, dem zwischen verstaubt und bieder changierenden Image des Berufsstandes die pure Lebensfreude entgegenzusetzen.



Jana Kreilein



Sie ist fast das ganze Jahr unterwegs in der Weinwelt. Es scheint nahezu unmöglich,ihr nicht von Zeit zu Zeit persönlich zu begegnen. Sie schreibt über ihre Weinerlebnisse auf Englisch, vor allem auf Instagram ist sie mit fast 70 000 Followern ein echter Star.



Björn Bittner



Er bietet kleine Auszeiten vom Alltag und nimmt seine Follower mit zu den schönsten Ecken der Welt und den teuersten Flaschen. Seit zwei Jahren hat er auch noch einen Dackel namens Winston dabei, Hundecontent zieht immer. Der Kerl arbeitet echt mit allen Tricks!



Gerhard Retter



Gastronom, Gastgeber, Kolumnist, Weinexperte, es gibt nicht wenige, die ihn sogar für einen Sommelier halten. Mal Spass beiseite: Der gebürtige Steirer beweist in allen seinen Kommunikationskanälen, dass es auch einem wirklichen Weinfachmann gelingen kann, zu unterhalten und grössere Menschenmengen zu begeistern.



Konstantin Baum



32.000 Follower sprechen für sich Er tanzt nicht, er singt nicht, er verkostet und beschreibt. Mehr nicht. Zugegeben, es sind nicht die uninteressantesten Tropfen, die er ins Glas nimmt, die günstigsten gleich gar nicht. Er fasst gut zusammen, verkostet seriös und tut das auf Englisch. Das sorgt für weltweite Akzeptanz.