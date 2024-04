VINUM als offizieller Medienpartner der Westschweizer Sommeliers festgelegt

Die nächste Ausgabe des VINUM-Magazins kommt diese Woche in die Briefkästen und bringt für die rund 200 Mitglieder der Westschweizer Sektion des Sommelier Verbands eine angenehme Überraschung mit sich: Ihr Mitgliedsbeitrag beinhaltet nun zusätzlich auch das Jahres-Abonnement des Weinmagazins VINUM.





VINUM, das Weinmagazin mit Sitz in Zürich, und die Association Suisse des Sommeliers Professionnels (ASSP, die Westschweizer Sektion des Sommelier Verbands) pflegen seit jeher eine enge Beziehung. Weinliebhaberinnen und -liebhaber sowie Mitglieder der Weinszene sind es gewohnt, die beiden Partner regelmässig bei Wein-Events oder im Rahmen der Swiss Wine List Awards Seite an Seite zu treffen. In diesem Frühjahr haben VINUM und die ASSP Suisse Romande beschlossen, ihre Partnerschaft zu verstärken und zu formalisieren, nach dem gleichen Modell wie die bereits bestehende Zusammenarbeit mit dem Deutschschweizer und Tessiner Zweigen des Verbandes.



Abonnement für alle Mitglieder



Ab der nächsten Ausgabe der französischsprachigen Ausgabe von VINUM, die diese Woche in die Briefkästen kommt, wird jedes Mitglied der ASSP Suisse Romande, d.h. rund 200 Sommelièren, Sommeliers und Freunde des Berufsstandes, das Magazin automatisch erhalten. "Ich bin sehr stolz auf diese starke Zusammenarbeit, die sich zwischen dem Magazin VINUM und unserem Sommelierverband entwickelt", kommentiert Yanna Delière, Präsidentin der ASSP.



"Es ist eine Partnerschaft im Dienst der Sommeliers, denn einerseits erhalten sie damit Zugang zu wertvollen Informationen, was alles in der Welt des Weines passiert. Andererseits bietet VINUM eine wirkungsvolle Plattform, um sich präsentieren zu können."

Die Abo-Kooperation ist nämlich nicht die einzige geplante Aktion. Weitere Synergien und Kooperationen auf redaktioneller Ebene und exklusive Veranstaltungen werden folgen", kündigt Anick Goumaz, Chefredakteurin der französischsprachigen Ausgabe von VINUM, in ihrem Editorial an.

