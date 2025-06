VINUM „World of Rosé 2025“ – Die besten Rosés des Jahres stehen fest

Die Fattoria Bruno Nicodemi aus den Abruzzen überzeugte mit dem Cerasuolo d’Abruzzo DOC Superiore «Le Murate» 2024: ein dunkler, druckvoller Rosato, der mehr Rot- als Rosécharakter zeigt – und dennoch mit Frische, Präzision und Trinkfluss brilliert.

Pia Strehn aus dem Burgenland hingegen steht für das Gegenteil: Ihr «Elefant im Porzellanladen» ist unfiltriert, spontanvergoren, im Holz gereift – ein Rosé mit Haltung, Spannung und burgenländischem Selbstbewusstsein.

Rosé ist längst mehr als ein Sommerwein: Er ist Stilmittel, Ausdruck, Botschaft. Und dass er auch Substanz und Tiefe haben kann, zeigt der Wettbewerb, den VINUM nun zum fünften Mal ausrichtete. In diesem Jahr teilen sich zwei völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen eindrucksvolle Weine den ersten Platz – einer aus Italien, einer aus Österreich.814 Weine aus zehn Nationen wurden anonymisiert verkostet, darunter Beiträge aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, der Schweiz, aber auch aus Neuseeland, den USA und England. Die Fachjury, bestehend aus 22 Weinprofis aus Handel, Gastronomie und Weinbau, tagte drei Tage lang in Ettlingen – verkostet wurde wie immer streng nach OIV-Richtlinien.Die beiden Sieger 2025:Beide Weine erhielten 94 Punkte und konnten die Wertung zum „Best of Rosé“ für sich entscheiden, die laut Reglement ausschließlich den Stillweinen vorbehalten ist. Weitere Auszeichnungen gingen u. a. an das Weingut Schnaitmann (D), Mas de Daumas Gassac (F), St. Antony (D) und Taittinger (F). Letzterer für den «Comtes de Champagne Rosé Brut 2012», der mit 95 Punkten auch die höchste Einzelwertung erhielt und als bester Schaumwein ausgezeichnet wurde.Die hochkarätige Expertenjury aus Sommeliers, Weinhändlern, Weintechnikern und der VINUM Redaktion verkostete die angestellten Weine über drei Tage. Es wurde ausführlich probiert, diskutiert und gewertet – wie bei VINUM Wettbewerben üblich nach den international gültigen OIV-Richtlinien. Die über 800 Flaschen wurden vollständig anonymisiert verkostet. Es gab mehrere Verkostungsrunden, und die Bewertung erfolgte im international gängigen 100-Punkte-System.Die Top-Resultate werden in der aktuellen VINUM-Ausgabe 07–08/2025 vorgestellt, sämtliche Finalweine und Ranglisten des «World of Rosé» werden auf der Website www.worldofrose.com veröffentlicht.