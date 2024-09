VINUM - World of Bordeaux 2024

Es wurde viel gelästert in den letzten Jahren. Bordeaux ist zu teuer. Bordeaux verherrlicht sich selbst. Bordeaux wird gehandelt statt getrunken. Bordeaux ist nicht bio. Bordeaux ist out. Was ist dran?Ein Blick auf die Realität zeigt: Die Unkenrufe haben oft unrecht – denn Bordeaux ist nach wie vor weltweiter Benchmark!Die VINUM-Sonderausgabe «World of Bordeaux» ist geballtes Weinissen pur: Über 900 Verkostungsnotizen zu En Primeurs und Arrivages, Vertikalen, Food Pairings , einzigartige Weingüter, legendäre Weinpersönlichkeiten und vieles mehr.VINUM-Journalist Adrian van Velsen war im April 2024 bei der En-Primeur Verkostung für den Jahrgang 2023 in der Region Bordeaux und stellt fest: «Eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche: 2023 wird der nächste Jahrhundertjahrgang.»