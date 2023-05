VINUM «Word of Rosé 2023» präsentiert die Gewinner

Der Boom bei den Rosé scheint kein Ende zu nehmen, die Produktions- und Absatzzahlen sind weiterhin steigend. Damit einher geht auch eine bemerkenswerte qualitative Verbesserung. Im Wettbewerb zeigte sich ganz klar, dass die Zeit pinkfarbener Spassgetränke vorbei ist. Hochseriöse, perfekt vinifizierte Weine bilden heute das Gros im Rosé-Markt. Vor allem im Preisbereich bis 20 Euro dürfte jeder noch so anspruchsvolle Weintrinker genau seinen Wein finden. Mit weit über 850 verkosteten Weinen gehört der VINUM-Wettbewerb «World of Rosé» zu den größten seiner Art. Alle Weine wurden ausführlich degustiert und Wein für Wein mit Verkostungsnotizen versehen. Die ausführlichen Ergebnisse der Verkostungen sind unter www.vinum.de/weinsuche , Stichwort «World of Rosé» nachzulesen.Der Siegerwein sorgte auch innerhalb der Experten-Jury für Erstaunen. Ein Rosé aus Apulien, gekeltert aus 100% Primitivo, ausgebaut im Stahltank, wäre von den wenigstens auf dem Siegertreppchen erwartet worden. Der Familie Tinazzi ist mit ihrem «Duca delle Corone Rosé» ein veritables Meisterwerk gelungen, vereint der Wein doch Anspruch und Trinkfreude wie wenige andere. Und das zu einem überaus verbraucherfreundlichen Preis.Die hochkarätige Experten-Jury aus Sommeliers, Weinhändlern, Weintechnikern und der VINUM Redaktion verkostete die angestellten Weine über drei Tage. Es wurde ausführlich probiert, diskutiert und gewertet, wie bei VINUM-Wettbewerben üblich nach den international gültigen OIV-Richtlinien. Die rund 860 Flaschen wurden vollständig anonymisiert verkostet, es gab mehrere Verkostungsrunden und die Bewertung erfolgte im international gängigen 100-Punkte System.Alle Ergebnisse stehen jetzt fest. Die Top-Resultate werden in der aktuellen VINUM-Ausgabe 06/2023 präsentiert, sämtliche Finalweine und Ranglisten des «World of Rosé» werden auf der Website www.worldofrose.com veröffentlicht.