200 Winzerportraits, 400 Weinempfehlungen, Jahrgangsbewertungen, Top Ten-Listen zu den wichtigsten Rebsorten, spezielle Kennzeichnung der Bio-Weingüter, Restaurants- und Hoteltipps für Reisen in die Schweizer Weinregionen – die vollständig überarbeitete neue Ausgabe des VINUM Weinguide 2025 ist das neue Standardwerk für alle Liebhaberinnen und Liebhaber von Schweizer Weinen und ihren Machern.



Mit dem VINUM Weinguide Schweiz 2025 liegt nun bereits die 4. Ausgabe dieses Standardwerkes vor. Das druckfrische, 314-seitige Taschenbuch berücksichtigt und beleuchtet dabei insbesondere die dynamische und vor allem nachhaltige Entwicklung, die im helvetischen Weinbau seit der Lancierung der letzten Ausgabe im Jahr 2021 stattgefunden hat. So wurden 18 Weingüter, die in den letzten Jahren qualitativ starke Akzente gesetzt haben, neu in den Führer aufgenommen. Zur Dynamik beigetragen hat auch der Generationenwechsel, der in etlichen Traditionsgütern stattgefunden hat. Dabei setzt die junge Generation gezielt neue Akzente, etwa mit Einzellagen-Abfüllungen, Selektionen die in Amphoren, Tonkugeln oder Granitbehältnissen ausgebaut worden sind, maischevergorenen Orange-Weinen oder lange auf der Hefe ausgebauten Prestigeschäumern. Eine repräsentative Auswahl dieser neu auf den Markt gekommenen Gewächse ist im Guide vertreten. Auch das ökologische Bewusstsein ist gestiegen, was die Umstellungswelle zum kontrolliert biologischen Anbau beweist. Rekordverdächtige 87 der 200 im Weinguide portraitierten Weingüter arbeiten inzwischen kontrolliert biologisch – diese Güter sind im neuen Weinführer entsprechend gekennzeichnet.



Verfasst wurde der neue VINUM Weinguide von Thomas Vaterlaus. Der Journalist arbeitete nach seiner Ausbildung für Titel wie Berner Zeitung, Weltwoche oder SonntagsZeitung. Ab den 1990er Jahren wandte er sich zunehmend dem Thema Wein zu. Seit 1995 ist er in verschiedenen Funktionen für das Weinmagazin VINUM tätig, seit 2012 als Chefredaktor. Er ist ein versierter Kenner der Schweizer Weinszene, deren Entwicklung er seit 30 Jahren verfolgt.

(lifePR) (