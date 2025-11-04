Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041293

Intervinum AG Zürcherstrasse 39 8952 Schlieren, Schweiz http://www.vinum.eu
Ansprechpartner:in Frau Raffaela Köhler
Logo der Firma Intervinum AG

VINUM Weinguide Deutschland 2026

Ein Jahr der Haltung und der Handschriften

(lifePR) (Köln/ Zürich, )
Der neue VINUM Weinguide Deutschland 2026 zeigt eindrucksvoll, wie kraftvoll und vielfältig der deutsche Weinbau heute ist. Trotz Frost, Wetterkapriolen und Ertragseinbußen überzeugen die besten Winzerinnen und Winzer mit Weinen von Klarheit, Tiefe und Charakter. An der Spitze stehen das „Weingut Metzger“ (Pfalz) als „Weingut des Jahres“, Eva Fricke (Rheingau) als „Aufsteigerin des Jahres“ und das junge „Weingut Huck-Wagner“ (Baden) als „Entdeckung des Jahres“.

Der Weinjahrgang 2023/2024 spiegelt ein Land im Wandel: extreme Bedingungen, aber bemerkenswerte Ergebnisse. 2023 brachte vielerorts glasklare, präzise Weine mit brillanter Frische, während 2024 in einigen Regionen Frost und Dürre tiefe Spuren hinterließen. Doch anstatt zu klagen, reagieren Deutschlands Winzer mit Kreativität, Gemeinschaft und ungebrochener Leidenschaft. Das Ergebnis ist ein Weinjahrgang, der Haltung zeigt – und in seiner stilistischen Vielfalt überzeugt.

Nationale Pressemeldung:
» Haupt-Pressemeldung zum Download

Bildmaterial: 
» Pressebilder Gewinner
» Mock Up Buch mit App
» Logo zum Download

Regionale Pressemeldungen:
» Ahr-Pressemeldung zum Download
» Baden-Pressemeldung zum Download
» Franken-Pressemeldung zum Download
» Hessische Bergstrasse-Pressemeldung zum Download
» Mosel-Pressemeldung zum Download
» Nahe-Pressemeldung zum Download
» Pfalz-Pressemeldung zum Download
» Rheingau-Pressemeldung zum Download
» Rheinhessen-Pressemeldung zum Download
» Saale-Unstrut-Pressemeldung zum Download
» Sachsen-Pressemeldung zum Download
» Südtirol-Pressemeldung zum Download
» Württemberg-Pressemeldung zum Download 

Weinpersönlichkeit des Jahres Pressemeldung:
» Weinpersönlichkeit des Jahres-Pressemeldung zum Download

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.