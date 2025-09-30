VINUM Weinguide Deutschland 2026: Die Nominierten

Weingut Metzger (Pfalz): Mit der konsequenten Neuausrichtung auf Chardonnay und Pinot Noir sowie dem klaren Fokus auf Herkunft hat Uli Metzger die Qualität seiner Kollektion auf ein neues Niveau gehoben.

Weingut Ziereisen (Baden): Hanspeter Ziereisen steht mit Geduld und Beharrlichkeit für eine Handschrift, die Gutedel und Burgundersorten in höchster Präzision und mit internationaler Ausstrahlung zeigt.

Kilian Franzen (Mosel): Am Bremmer Calmont beweist er, wie sich Leichtigkeit und Tiefgang im Riesling zu einer einzigartigen Balance vereinen.

Eva Fricke (Rheingau): Ihre kristallklaren Rieslinge verbinden Eleganz, Mineralität und Energie – und zeigen, welches Potenzial im Rheingau steckt.

Weingut Scheuermann (Pfalz): Mit biodynamischer Arbeitsweise und charakterstarken Weinen haben Gabriel und Simon Scheuermann ihren Betrieb in die Spitzengruppe gespielt.

Martin Schwarz (Sachsen): Er verbindet Tradition und Experimentierfreude, vom Riesling über Burgunder bis hin zu Blaufränkisch – und gibt Sachsens Weinbau neue Impulse.

Weingut Reuter (Franken): Luc Reuter setzt mit präziser, geradliniger Stilistik und klarer Handschrift neue Akzente in Churfranken.

Huck-Wagner (Baden): Schon beim Debüt überzeugt das Weingut mit Klarheit und Eleganz, insbesondere die Rotweine stechen durch Feinheit und Balance hervor.

Weingut Becker (Rheinhessen): Amadeus Becker bringt frische Ideen und Energie ein, stellt auf biologische Bewirtschaftung um und setzt auf eigenständige, charaktervolle Weine.

Mehr als 10.000 verkostete und bewertete Weine, rund 1.000 Weingüter in Einzelporträts, umfassende Informationen zu allen 13 deutschen Anbaugebieten sowie zur Gastregion Südtirol: Der neue VINUM Weinguide Deutschland 2026 bleibt das wichtigste Nachschlagewerk für Weinfreunde. Auf über 1.000 Seiten bietet er detaillierte Orientierung, klare Empfehlungen und unabhängige Bewertungen. Das Buch ist ab Dienstag, 4. November im Handel erhältlich.In dieser Kategorie treten drei sehr unterschiedliche, aber allesamt herausragende Betriebe an:Hier zeigt sich, wie vielseitig die deutsche Weinszene aktuell wächst:Die Kategorie für echte Neuentdeckungen bringt in diesem Jahr drei Betriebe ins Rampenlicht:Wer am Ende die Trophäen mit nach Hause nimmt, entscheidet sich erst bei der offiziellen Präsentation des VINUM Weinguide Deutschland 2026 am 4. November 2025 in Eltville/Rheingau. Bis dahin bleibt es spannend – sicher ist nur: Es sind drei starke Jahrgänge an Kandidaten.Der VINUM Weinguide Deutschland zählt zu den wichtigsten Weinführern des Landes. Beinahe 14.000 deutsche Weine werden alljährlich von rund zwei Dutzend Verkostungsexperten unter Leitung der Chefredakteure Matthias F. Mangold und Harald Scholl verkostet. Nach mehr als 25-jähriger Zusammenarbeit ist das Kernteam, das immer wieder um junge Fachleute ergänzt wird, das erfahrenste Deutschlands. Eine Besonderheit ist auch der hohe Aufwand bei den Verkostungen: In zahlreichen regionalen Vergleichsproben bis hin zur mehrtägigen deutschlandweiten Finalprobe werden die besten Weine so oft von den Experten probiert und verglichen, bis sich die Redaktion ihres Urteils sicher ist.Mit 1.180 Seiten präsentiert sich der VINUM Weinguide Deutschland 2026 erneut in bewährter Form und mit zahlreichen Extras: umfangreiche Einführungskapitel zu allen Anbaugebieten, Jahrgangstabellen, Empfehlungen für gereifte Weine und die Gastregion Südtirol.Matthias F. Mangold und Harald SchollIntervinum AG, Zürich, ISBN 978-39895106304. November 2025132 mm x 215 mm / 1.180 Seiten35 Euro (inklusive App-Freischaltcode)Die Teilnahme am VINUM Weinguide ist kostenfrei, sämtliche Bewertungen erfolgen unabhängig und ohne Einflussnahme. Dieses Prinzip der redaktionellen Freiheit ist seit jeher das Fundament des Guides.Mit dem Buchpreis ist der Zugang zur App enthalten – so können Leser jederzeit nach Weinen und Winzern suchen, filtern und exklusive Empfehlungen der Redaktion abrufen.