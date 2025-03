VINUM Sekt Award 2025: So viel Exzellenz gab es noch nie!

Bestes Beispiel dafür ist der «» des deutschen Sektgroßmeisters Volker Raumland. Sein «» wurde mit 97 Punkten zum unangefochtenen Sieger des Wettbewerbs. Die Verkoster notierten «… feines Goldgelb mit lebendiger, anhaltender Perlage. In der Nase ein komplexes Spiel aus gerösteten Haselnüssen, reifem Apfel und feiner Brioche-Note, dazu ein Hauch von getrockneten Zitruszesten und weißem Pfeffer. Am Gaumen straff und präzise, mit frischer, aber perfekt eingebundener Säure. Die lange Hefelagerung verleiht Tiefe und Eleganz, während die feine Salzigkeit und die mineralische Spannung für ein beeindruckendes Finale sorgen. Extra Brut in seiner schönsten Form – klar, vielschichtig und mit großem Reifepotenzial.»Beim letzten Sekt Award konnte Martin Steinmann aus dem fränkischen Sommerhausen den Preis für den besten Sekt in Empfang nehmen – in diesem Jahr wurde er mit einer bärenstarken Kollektion zum «». Das Weingut Schloss Sommerhausen in Franken blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1537 reicht. Seit 2000 führt Martin Steinmann das Familienweingut in der 15. Generation und hat es zu einer der renommiertesten Adressen für deutschen Sekt entwickelt. Bereits 1982 begann das Weingut mit der Herstellung von Schaumwein nach traditioneller Flaschengärmethode und verwendet dabei ausschließlich eigenes Lesegut. Die Leidenschaft und das Engagement für Qualität wurden mehrfach ausgezeichnet, beim Sekt Award gehört Steinmann zu den Dauersiegern. Vier Sekte zwischen 91 und 95 Punkten in diesem Jahr dokumentieren das großartige Qualitätsniveau dieses Betriebs.Es ist eine langjährige Partnerschaft auf Augenhöhe: Der «Verband traditioneller Sektmacher» unterstützt als Patronatsgeber das Weinmagazin «VINUM» bei der Ausrichtung des jährlich durchgeführten «Sekt Award». Die Verkostungen wurden in der Redaktion in Zürich durchgeführt, erstmals waren auch Mitglieder vom «Verband traditioneller Sektmacher» bei den Verkostungen anwesend. Durch die hundertprozentige Blindverkostung aller Sekte sowie die Einteilung der Verkostungsflights wurde sichergestellt, dass keiner der Produzenten seinen eigenen Sekt beurteilen konnte. Neben den Mitgliedern des Verbands steht der Wettbewerb selbstverständlich auch allen anderen Produzenten offen. Zentrale Teilnahmebedingung ist die Herstellung der angestellten Sekte: Ausschließlich traditionelle oder klassische Flaschenvergärung ist erlaubt, der Ausbau nach dem Charmat-Verfahren oder dem Transvasierverfahren ist nicht zulässig. Diese Regel stellt sicher, dass ausschließlich die Spitze der deutschen Sektproduktion am Wettbewerb teilnimmt.Alle Ergebnisse stehen jetzt fest. Die Top-Resultate werden in der aktuellen VINUM-Ausgabe 4/2025 präsentiert, sämtliche Finalweine und die Rangliste werden auf der Website präsentiert.Alle Finalweine und Detailinformationen: www.sektaward.de VINUM, ein europaweit führendes Special-Interest-Magazin für Wein, erscheint seit 1980 und erreicht mit drei länderspezifischen Ausgaben monatlich rund 308 000 Leserinnen und Leser in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich. VINUM zeigt seit Jahrzehnten, wie man die Essenz aus der faszinierenden Genussmaterie Wein herausfiltert. Neben den Magazinen machen zahlreiche Themen- und Regionen-Specials, Online-Plattformen, Apps, Bücher, Social Networks, Awards («Grand Prix du Vin Suisse», «Deutscher Rotweinpreis» u.v.m.) und Events VINUM zu einer grossen internationalen Medienmarke. Weitere Informationen: www.vinum.eu/ueber-uns