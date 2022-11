Top 100 Weine des Jahres 2022

Ihre Auswahl traf die VINUM Redaktion unter knapp 6’000 verkosteten Weinen, die in den zehn Ausgaben aus dem Jahr 2022 und den verschiedenen VINUM-Extras besprochen wurden. In die engere Auswahl kamen über 600 Weine, die mit mindestens 18 Punkte oder mehr bewertet wurden. Erstmals wurden die besten Weine vom jährlich erscheinenden VINUM Weinguide Deutschland berücksichtigt.Die TOP 100 Weine wurden schliesslich in zehn Kategorien eingeordnet; sieben regionale Kategorien plus die Kategorien Best Buy, Schaumwein und Very Special Stuff (Likörweine, Spirituosen und Süssweine).Château Durfort-Vivens, Margaux AOC 2ème Grand Cru Classé Château Durfort-Vivens 2019Masseto, Toscana IGT Masseto 2019Quinta do Poeira, Douro DOC Poeira Tinto 2019Weingut Höcklistein, St. Gallen AOC Räuschling Äfenrain 2020Weingut Battenfeld-Spanier, Mölsheimer Zellerweg am Schwarzen Herrgott Riesling trocken VDP.Grosses Gewächs 2021Herrenhof Lamprecht, funky Pinot noir Rosé 2020Bacigalupi Vineyards, Russian River Valley Chardonnay 2018Champagne Krug, Champagne AOC Krug Grande Cuvée 170ème ÉditionWeingut Pichler-Schober, Südsteiermark DAC Kitzeck-Sausal Riesling 2021Weingut von Othegraven, Kanzemer Altenberg Riesling Spätlese 2021Die vollständige Liste wird in der Ausgabe Dezember 2022 veröffentlicht, die ab dem 28. November am Kiosk erhältlich ist. Oder online hier