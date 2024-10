Seit 10 Jahren: VINUM präsentiert die Top Weine aus der Toskana

Ob Brunello di Montalcino, Chianti Classico Gran Selezione, Bolgheri Superiore oder Toscana IGT: Die exklusive Selektion Top 400 präsentiert wieder die Favoriten aus einer unserer Lieblings-Weinregionen weltweit.Christian Eder, der verantwortliche VINUM-Korrespondent für Italien, hat in En primeur-Verkostungen im Laufe des Jahres über 1‘000 Weine degustiert, aber nur 400 Weine haben es in die finale Auflistung geschafft und lediglich 100 konnten sich für die Auszeichnung „Top of Toskana“ qualifizieren. Die Weine wurden nach Anbaugebiet und Stilistik selektioniert – wie immer wurde dabei ein Fokus auf die Vielfalt gelegt, ohne dabei alle Weine und Regionen berücksichtigen zu können. Das hätte bei weitem den Umfang von ohnehin schon knapp 80 Seiten purer Toskana gesprengt.Vertikalen wegweisender Weine mit Alterungspotenzial und Reisetipps sind dabei das Tüpfelchen auf dem i. Ein Fokus liegt dabei an der toskanischen Küste. Der herrlichen Landschaft rund um Bogheri haben wir ein Weinweekend gewidmet.Neue GesichterIn unseren Portraits Tre tenori und Sette magnifici würdigen wir dieses Mal die neuen Gesichter im toskanischen Weinbau: Der jungen Generation renommierter Namen und erfahrenen Gutsdirektoren, die Weinlegenden weiterschreiben. Von der Tenuta di Trinoro bis Ornellaia. .VINUM, ein europaweites Special-Interest-Magazin für Wein, erscheint seit 1980 und erreicht mit drei länderspezifischen Ausgaben monatlich rund 308 000 Leserinnen und Leser in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich. VINUM zeigt seit Jahrzehnten, wie man die Essenz aus der faszinierenden Genussmaterie Wein herausfiltert. Neben den Magazinen machen zahlreiche Themen und Regionen-Specials, Online-Plattformen, Apps, Bücher, Social Networks, Awards («Grand Prix du Vin Suisse», «Deutscher Rotweinpreis» u.v.m.) und Events VINUM zu einer grossen internationalen Medienmarke. Weitere Informationen: www.vinum.eu/ueber-uns