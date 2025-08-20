Saint-Émilion arbeitet an AOC für Weissweine

In mehreren französischen Anbaugebieten, die für Rotwein bekannt sind, laufen schon Vorbereitungen für die Klassifizierung von Weisswein. Nun hat die Thematik auch die Bordeaux-Appellation Saint-Émilion erreicht. Der zuständige Weinrat hat sich überwiegend dafür ausgesprochen, nun werden die Winzer dazu befragt. Das berichtet die französische Weinplattform Vitisphère.



Die Nachbar-Appellation Médoc klassifiziert auch Weissweine mit. Entre-Deux-Mers, ebenfalls Teil des Bordeaux, war schon immer auf Weissweine aus Sauvignon Blanc, Sémillon und Muscadelle spezialisiert.



Selbst an der Rhône wird es weisser



Die Rhône ist gerade im Umbruch und will die Fläche für Weisswein massiv ausbauen – auch eine Klassifizierung für Weisswein der Unterregion Gigondas ist auf dem Weg. Nun zieht das prestigeträchtige Saint-Émilion nach: hier könnten bald ebenfalls Weissweine mit AOC-Siegel hergestellt werden. Denn auch hier macht sich die weltweit sinkende Nachfrage nach Rotwein bemerkbar.



Blick auf die Nachfrage



«Die Produktion von Weisswein ermöglicht es, Angebot und Nachfrage besser auszugleichen. So kann eine kleine konjunkturelle oder zyklische Überproduktion beseitigt und gleichzeitig die Nachfrage der Kunden befriedigt werden», erklärte Jean-François Galhaud, Präsidenten des Weinrats von Saint-Émilion, gegenüber Vitisphère.



Nun werden die Winzer befragt



Bei der letzten Hauptversammlung des Weinrates hätten sich 82 Prozent der Mitglieder dafür ausgesprochen, auch Weisswein aus Saint-Émilion zu klassifizieren, so Galhaud. «Um ein allgemeineres Bild zu erhalten (…) starten wir diesen Sommer eine Umfrage unter allen unseren 900 Winzern.»



Eine Appellation ist ausgenommen



Bei dem Vorhaben hat der Weinrat klassifizierte Weissweine für die Unter-Appellationen Saint-Émilion, Lussac Saint-Émilion und Puisseguin Saint-Émilion im Blick. Von seinen Überlegungen ausgenommen hat er Saint-Émilion Grand Cru.

