Rekordpreis für Romanée-Conti bei US-Auktion
Über 800.000 Dollar für eine Flasche
«Der grossartigste Wein, den ich je verkostet habe»
Das Besondere an dem Wein: Nur 600 Flaschen wurden von dem Jahrgang produziert – und ausserdem war es der letzte Jahrgang, bevor der Weinberg wegen der Reblaus-Plage neu bepflanzt wurde. «Ich hatte das Privileg, den 1945er Romanée-Conti dreimal in meinem Leben zu verkosten, aber seit über 20 Jahren nicht mehr, und wahrscheinlich werde ich das auch nie wieder tun. Er ist bis heute der grossartigste Wein, den ich je verkostet habe», sagte John Kapon, Vorsitzender von Acker Wines.
Zweimal Platz 2
Die Flasche war das Spitzenlos bei der dreitägigen Auktion «La Paulée» im US-Staat Delaware. Die beiden weiteren Top-Lose waren eine Methusalem 1971 DRC Romanée-Conti La Tâche und 12 Flaschen des 1999er Romanée-Conti. Für beide gab es bei je 325.000 Dollar den Zuschlag – für den ersteren ist auch das ein Weltrekord.
Nur ein Top-Los nicht von DRC
Von den zehn teuersten Losen kamen neun aus dem Hause Romanée-Conti. Das einzige andere Top-Los, sechs Flaschen von 2013 Chevalier-Montrachet Domaine d’Auvenay, war auch gleichzeitig das einzige Weisswein-Los unter den Top 10.
Die Top-10-Lose der Auktion «La Paulée» bei Acker Wines
1. 1945 DRC Romanée-Conti / 812.500 US-Dollar
2. 1971 DRC Romanée-Conti La Tâche Methusalem / 325.000 US-Dollar
2. 1999 DRC Romanée-Conti 12 x 0,75 l / 325.000 US-Dollar
4. 1999 DRC Romanée-Conti La Tâche Methusalem / 187.500 US-Dollar
5. 2005 DRC Romanée-Conti 6 x Magnum / 162.500 US-Dollar
6. 1996 DRC Romanée-Conti Methusalem / 137.500 US-Dollar
6. 1943 DRC Romanée-Conti 0,75 l / 137.500 US-Dollar
6. 1971 DRC Romanée-Conti Magnum / 137.500 US-Dollar
9. 2013 Chevalier-Montrachet Domaine d’Auvenay 6 x 0,75 l / 125.000 US-Dollar
10. 1990-1999 DRC Romanée-Conti La Tâche 12 x 0,75 l / je 118.750 US-Dollar
Insgesamt brachte die Auktion von raren Weinen der besten Weingüter des Burgunds rund 25 Millionen Dollar ein.