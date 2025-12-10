ProWein 2026 mit neuem Konzept

Bisher die weltgrösste Weinmesse, hatte die ProWein in Düsseldorf zuletzt stark an Zuspruch eingebüsst. Nun haben die Veranstalter ein neues Konzept für das kommende Jahr vorgestellt. Dabei soll es darum gehen, Aussteller und Besucher effektiver zusammenzubringen. Das Motto der Messe im Jahr 2026 lautet daher «Cultivate the visionary in you» («Entwickle den Visionär in Dir»).



Wichtige Einkäufer werden gezielt betreut



Das reine Produkt-Angebot soll dafür ergänzt werden mit «immersiven Elementen, die aktuellen Trends aufgreifen und erlebbar machen.» Die Messe hat dafür in neue Services und digitale Tools investiert. Etwa das neue Hosted Buyers & Concierge Programm, das von einem neu geschaffenen Team betreut wird, soll dafür sorgen, dass internationale Top-Einkäufer aus wichtigen Märkten wie Deutschland, Benelux, USA, UK, Asien, Osteuropa und Skandinavien auf der Messe vertreten sind. Eine verbesserte Produktdatenbank sowie das überarbeitete Matchmaking-Tool Fair Match sorgen dafür, dass Angebot und Nachfrage effizient zueinander finden.



Kompakteres Hallenkonzept für kürzere Wege



Ein wichtiges Element der Neupositionierung ist das überarbeitete Hallenkonzept. Die rund 4000 Aussteller aus über 60 Ländern ziehen in die Hallen 1 bis 7. Sie profitieren bei gleicher Ausstellungsfläche von höherer Sichtbarkeit und einer klaren Länderstruktur. Insgesamt wird das Hallendesign deutlich dichter. Die Besucher könnten sich somit auf 30 Prozent kürzere Laufwege einstellen, so werde eine engere Termintaktung möglich, erklärt die Messe in einer Pressemitteilung.



Deutschland und Österreich werden sich demnach die Halle 1 teilen, weitere wichtige deutsche Betriebe werden in Halle 4 zu finden sein. In Halle 4 wird auch der Frankreich-Bereich der Messe zu finden sein, Italien besetzt Halle 3, Spanien Halle 6 und Portugal Halle 7a. Für die Spirituosen wird es zwei Hallen geben.



Aufruf an die Branche: Cultivate the visionary in you!



„Shape, Create, Elevate sind die drei Schlagworte, an denen wir unser zukünftiges Handeln und unsere Entscheidungen ausrichten werden. Die ProWein Düsseldorf 2026 wird dabei unter dem Motto „Cultivate the visionary in you“ stehen. Wir möchten die Branche ermutigen, entschlossen, kreativ und vorwärts gerichtet in die Zukunft zu gehen. Als internationale Leitmesse werden wir Innovationen den entsprechenden Raum geben und dafür sorgen, nachhaltiges Business zu generieren“, fasst Frank Schindler, Director der ProWein Düsseldorf, die Ziele der anstehenden Ausgabe 2026 zusammen.



Neuer Direktor seit Oktober



Anfang Oktober war der neue Direktor der ProWein vorgestellt worden: Frank Schindler, zuvor tätig als Geschäftsführer des Weinguts Esterhazy im Burgenland sowie als Geschäftsführer der Vinum Weinhandel GmbH in Südtirol.



Die ProWein findet vom 15. bis 17. März 2026 in Düsseldorf statt.

(lifePR) (