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Preis der deutschen Weinkritik

Traditionelle Sektmacher und Ex-Präsident Schultz geehrt

(lifePR) (Schlieren, )
Prof. Dr. Hans Reiner Schultz ist die «Weinpersönlichkeit des Jahres». Der ehemalige Präsident der Hochschule Geisenheim wurde von Weinfeder e.V., der Vereinigung deutschsprachiger Weinpublizisten, für sein Lebenswerk geehrt. Der «Preis der deutschen Weinkritik» verlieh die Vereinigung dem Verband Traditioneller Sektmacher.

Mit dem Preis «Weinpersönlichkeit des Jahres» würdigt Weinfeder e.V. Persönlichkeiten, die die Weinbranche nachhaltig geprägt haben. Prof. Schultz erhielt die Auszeichnung für seine wissenschaftlichen und praxisnahen Beiträge zur Weiterentwicklung des Weinbaus sowie für seine Arbeiten zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinbau. Die Laudatio hielt Rowald Hepp, der ehemalige Betriebsleiter von Schloss Vollrads, der Schultz seit der Studienzeit kennt. Er berichtete, wie früh sich Schultz schon mit den Themen Klimaveränderung und Trockenstress im Weinbau befasste, und damit später die Branche massgeblich beeinflusste.

Der «Preis der Deutschen Weinkritik» ging an den Verband traditioneller Sektmacher, der sich für höchste Qualitätsstandards bei der Herstellung von Sekten nach der traditionellen Flaschengärmethode einsetzt. Die Laudatio hielt die Weinjournalistin und Diplom-Ingenieurin für Önologie und Weinbau Dagmar Ehrlich. Sie erklärte: «Ihr macht nicht einfach nur besseren Sekt – ihr habt eine Kategorie neu definiert. Ihr habt ihr Identität, Glaubwürdigkeit und Selbstbewusstsein gegeben.» Stellvertretend für die rund 50 Mitgliedsbetriebe nahmen Verbandspräsident Volker Raumland, Vorstandsmitglied Christoph Graf von Schloss Vaux sowie Geschäftsführerin Judith Seibel die Auszeichnung entgegen.

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