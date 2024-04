Pinot and Rock Festival vom 4.-7. Juli

Die Fantastischen Vier, Alice Cooper, Sarah Connor, Peter Fox und die Scorpions sind nur einige der Stars, die beim Pinot and Rock Festival in Breisach im Juli auftreten werden. Auch viele aufregende Newcomer komplettieren das Lineup des Festivals, das der badische Starwinzer und Fussballfunktionär Fritz Keller initiiert hat. Zur Pressevorstellung im Weingut am Montag kam unter anderem die britische Rocksängerin Suzie Quatro, die ebenfalls auf dem Festival auftreten wird.Das Besondere an dem Festival: Im Mittelpunkt stehen neben der Musik auch ausgewählte regionale Weine und exquisite Küche. Das Festival findet Fritz-Schanno-Park direkt am Rheinufer in Breisach fest. Neben der Bühne wird es eine Food-Area und ein Weindorf auf dem Festival-Gelände geben.Für das Speisenkonzept zeichnet die Fernsehköchin Felicitas Then verantwortlich. Sie wurde bekannt, nachdem sie 2013 die erste Staffel der Kochshow «The Taste» gewonnen hatte. Die Besucher erwarte eine Menü-Weltreise mit einem nachhaltig gedachten, saisonalen Kochstil und regionalen Produkten, erklärte der Kulinarik-Koordinator des Festivals, Sandro Ciani.Derzeit läuft noch ein Bandwettbewerb, bei dem 15 Künstler und Künstlergruppen ausgewählt werden, die sich im Juli mit den Weltstars die Bühne teilen dürfen. Ursprünglich hatten sich über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beworben, das Finale mit den letzten 30 Bands findet an diesem Freitag statt.Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | u. a.Die Fantastischen Vier | Milky Chance | u.a.Scorpions | Alice Cooper | u. a.Sarah Connor | Nico Santos | Joris | u. a.Tickets unterText: Alice Gundlach