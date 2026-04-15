Peter Lauer: Neue Geschäftsführung

Es hatte an der Saar bereits Gerüchte gegeben, dass das Weingut im Umbruch ist. Nun ist es konkret: Das Weingut Peter Lauer hat eine neue Geschäftsführung. Inhaber und Winzer Florian Lauer hat einen neuen Job ausserhalb der Weinwirtschaft angenommen und wird in Zukunft nur noch beratend tätig sein. Die neuen Co-Geschäftsführer sind zwei bisherige Angestellte. Das berichtet der Trierische Volksfreund.



Umwandlung in Gesellschaft



Florian Lauer ist seit Anfang dieses Monats bei der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell als Klimamanager angestellt. Das Weingut wurde bereits Anfang des Jahres in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt.



Kellermeister und Aussenbetriebsleiter entscheiden mit



Florian Lauer bleibt zwar auch noch Mit-Gesellschafter und -Geschäftsführer seines Weingutes, diese Posten teilt er sich ab sofort aber mit seinen Kellermeister Max Zellerhoff und seinem Aussenbetriebsleiter Max Kirsch. Max Zellerhoff ist nun ausserdem für die Kommunikation des Weingutes zuständig. Entscheidungen treffen die drei geschäftsführenden Gesellschafter nun gleichberechtigt, erklärten sie dem Volksfreund.



«Gesundheitliche Gründe»



Lauer gab für die neue Aufstellung gesundheitliche Gründe an, betonte jedoch, an «keiner bösartigen Krankheit» zu leiden. Der 46-Jährige ist studierter Agrarökonom.



VDP-Weingut mit Riesling-Fokus



Florian Lauer hatte das Weingut 2006 von seinem Vater Peter übernommen. Er stellt die fünfte Generation im Familienweingut an der Saar dar, das auf 13 Hektar ausschliesslich Riesling anbaut. Seit 2013 ist das Weingut Mitglied im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP).

(lifePR) (