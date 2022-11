Neuerscheinung: Fabelhafte Weingüter Österreich

Ein besonderes Weinbuch über Österreich

Österreichs Wein war schon Gegenstand zahlreicher Bücher. Doch ein so weiter Bogen über Winzer und Weine wurde wohl noch selten gespannt. Etliche Wochen waren Autor Rudolf Knoll (einer der ersten Bacchus-Preisträger der österreichischen Weinwirtschaft und langjähriger Berichterstatter über Grüner Veltliner, Blaufränkisch und Co. für Vinum) sowie Fotograf Armin Faber (seit 40 Jahren in der Szene) unterwegs und fuhren tausende von Kilometern, um Winzer und Winzerinnen ungewöhnlich ins Bild zu rücken und sie in sehr persönlichen Portraits vorzustellen, gemeinsam mit ihren besonderen Weinen.



Deren fabelhafte Qualität spielte bei der Auswahl natürlich eine wichtige Rolle, ebenso aber die Geschichte der Erzeuger*innen, ihre Entwicklung, ihre Zielsetzung für die Zukunft und auch ihre Gastfreundschaft. Überraschende Themen wurden angesprochen, auch viele Erinnerungen an einstige Begegnungen ausgetauscht und dabei festgestellt, dass Wein bis ins hohe Alter jung halten kann. Vertreten sind populäre Weingüter ebenso wie ambitionierte Newcomer. Die Palette der Regionen reicht von den Gebieten an der Donau und dem nördlichen Weinviertel bis ins südliche Burgenland, die Steiermark und sogar nach Kärnten.



Im Detail

56 Portraits mit 59 Weingütern

Knapp 180 Weinempfehlungen im Bild, zahlreiche weitere Tipps in den Portraits

Eine Übersicht aller Weinregionen und der aktuellen Weingesetzgebung.



Fakten zum Buch:

Autor: Rudolf Knoll und Armin Faber

Verlag: Intervinum AG, Magazin für Weinkultur

Erscheinungsdatum: 25. November 2022

Seiten: 232

Masse (L/B): 230 x 297 mm



Erhältlich als:

Buch-Edition Deutsch 978-3-033-09554-0

Buch-Edition Englisch 978-3-033-09555-7

Preis CHF 24.90, € 24,90