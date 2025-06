Neue Ausgabe der «Vendemmia d'Artista» von Ornellaia wird versteigert

Bei der von Bonhams veranstalteten Online-Auktion werden mehrere Doppelmagnums, zehn Imperials und eine einzigartige Salmanazar angeboten. Der 2022er Jahrgang trägt den Titel «La Determinazione» («die Entschlossenheit»).Tayous setzt sich dabei mit dem Lebenszyklus einer Pflanze auseinander, von der Keimung bis zur Blüte, ein Prozess, den er als Symbol für Anpassung und Überlebenswillen begreift. Für die Standardflaschen entwarf er konzentrische Kreise aus farbigen Zeichen, die die Energie kollektiver Harmonie widerspiegeln sollen. Die Doppelmagnums tragen Fotografien widerstandsfähiger Wüstenpflanzen, während die Grossformate – zehn Imperials (6 Liter) und eine Salmanazar (9 Liter) – von handgefertigten Skulpturen ummantelt sind, gefertigt aus recycelten Materialien in der für Tayou typischen Technik der Textil-Collage.Der Erlös der Online-Auktion unterstützt die Ausstellung «Collection in Focus - Modern European Currents» im Guggenheim Museum New York, die im Juli 2025 eröffnet wird. Es sollen damit vor allem Konservierungsarbeiten an bedeutenden Werken der Ausstellung finanziert werden.Der Künstler Pascale Marthine Tayou (58) ist bekannt für seine Zeichnungen, Skulpturen, Installationen, Videos und Performances. In seinen Werken definiert er die postkoloniale Kultur neu und vermengt die Erfahrungen seiner Herkunft mit denen von Europa. Er lebt und arbeitet in Belgien.