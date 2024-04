Neu-Erscheinung: Weinheimat Ausgabe Frühling/Sommer jetzt erhältlich

Württemberg mag zurecht einen Ruf als Rotweinregion haben, nichtstrotz hat das Ländle mehr zu bieten. Die aktuelle Ausgabe widmet sich daher lokalen Rosés, aber auch Spezialitäten wie Rotlingen oder Schillerweinen.Alle Weine haben aber was gemeinsam: Ein Schluck Sommer im Gals zu höchst attraktiven Preisen! Jetzt lesen und entdecken.Genussradeln ist angesagt auf den sieben Etappen des Württemberger Weinradwegs. Für jeden Zwischenstopp empfiehlt die Weinheimat kulturelle Hotspots, einzigartige Restaurants oder kleinere, geführte Weintouren.Beim Fokusthema dreht sich alles um das alte Handwerk des Korbflechtens und im Interview mit Korbflechterin Susanne Binder. Des Weiteren widmet sich die Ausgabe den Wein-Karrieren in der Region und stellt mit Alena Jasmin Seiler, Wanja Karr und Alexander Buchele eine Marketing Managerin, einen Winzer-Meister und einen Önologen vor.Egal ob als Print-Produkt oder digitale App – wer seinen Ausflug in die Region planen möchte, kann das Magazin bequem (und gratis) in der App lesen!