Meilleur Escargot: Die Gewinner
VINUM-Chefredakteurin erhält Ehrentitel
Nach der Verkostung und diesem geselligen Abend wurden die besten Cuvées der Kategorie Rot (in traditionellen Tanks ausgebaut) und der Kategorie Gold (in Barriquefässern ausgebaut) offiziell gekürt und prämiert.
Michel Rochat, Präsident des OVV, betont: «Die Organisation dieser 4. Ausgabe im Herzen der La Côte war eine Selbstverständlichkeit: Ein grosser Teil der Produzenten und Produzentinnen der Marke Escargot stammt aus dieser Region, und das neue Maison des Vins eignet sich perfekt dafür. Die Marke setzt ihr starkes Wachstum fort, und diese Trophäe bleibt sowohl für Verbraucher als auch für Produzenten das unverzichtbare Ereignis des Jahres.
Jury und Sieger
Die Jury dieser vierten Ausgabe setzte sich aus Branchenexperten (Önologen, Sommeliers, Fachleute aus der Gastronomie und Weinbranche), Medienvertretern, Influencern sowie Verkostern aus der breiten Öffentlichkeit zusammen. Die Blindverkostung wurde wie jedes Jahr sorgfältig von GWS – Aux Services du Vin SA organisiert.
Zahlreiche Produzenten und Produzentinnen haben ihre Weine eingereicht, in der Hoffnung, die Auszeichnung „Trophée Escargot“ zu erhalten. Im November wurden nach einer ersten Auswahl durch eine Expertenjury von Terravin vier Weine pro Kategorie für das große Finale ausgewählt. Insgesamt wurden 21 Weine präsentiert: 12 Escargot Rouge und 9 Escargot Or.
Diese Weine hat die Jury zu den Gewinnern 2025 gekürt:
• Gewinner der Kategorie Rot: Cave des 13 Coteaux, Escargot Rouge 2024, AOC Vaud
• Gewinner der Kategorie Gold: Domaine Haute-Cour / Luc Pellet, Escargot Or 2023, AOC Vaud
Ein typisch waadtländischer Abend voller Humor und Geselligkeit
Die Moderatorin und Komikerin Nathalie Devantay sorgte erneut mit ihrem in der Romandie bekannten Stil für Unterhaltung.
Bei dieser Ausgabe wurde auch der humoristische Clip «Le chasselas» vorgestellt, der in Zusammenarbeit mit dem OVV, La Revue vaudoise und den Schülern eines Musical-Workshops entstanden ist und für zusätzliche Feststimmung sorgte.
Neuer Kommandeur des Ordre des Vins Vaudois: Keine Unbekannte
Der 2017 ins Leben gerufene Ordre des Vins Vaudois ehrt eine Persönlichkeit, die sich in vorbildlicher Weise für die Bekanntheit der Weine des Kantons eingesetzt hat. In diesem Jahr wurde Anick Goumaz inthronisiert. Die Sommelière mit eidgenössischem Fachausweis, Chefredakteurin von VINUM und La Revue du Guillon, zeichnet sich seit vielen Jahren durch ihr fundiertes Fachwissen, ihre authentische Leidenschaft und ihr vielfältiges Engagement für den Weinbau aus. Eine unverzichtbare Persönlichkeit in der önologischen Landschaft der Romandie.
Auf Erfolgskurs
Escargot wächst. Insbesondere mit der Einführung des Escargot Rose im Frühjahr, von dem bereits fast 28.000 Flaschen produziert wurden, befindet sich die Marke auf Erfolgskurs. Die ermutigenden Rückmeldungen lassen ein anhaltendes Wachstum im Jahr 2026 erwarten, wobei neue Weingüter bereit sind, sich dem Sortiment anzuschließen.
Im gleichen Bestreben nach Innovation und Anpassung an Markttrends kündigt die OVV die Einführung des Escargot Blanc an: eine aromatische, fruchtige Weißwein-Assemblage mit einer schönen Frische und einer runden, vollmundigen Textur. Für den Jahrgang 2025 sind bereits mehr als 25.000 Flaschen angekündigt.