Deux cents portraits de vignerons, 400 recommandations de vins, des évaluations de millésimes, des listes du top 10 des principaux cépages, une mention spéciale pour les domaines viticoles bio, une sélection de bonnes adresses de restaurants et d’hôtels pour les voyages dans les régions viticoles suisses – la nouvelle édition entièrement revue du Guide des vins suisses 2025 de VINUM est le nouvel ouvrage de référence pour tous les amateurs et amatrices de vins suisses et de leurs créateurs.



Le Guide des vins suisses 2025 de VINUM constitue déjà la 4e édition de cet ouvrage de référence. Ce livre de poche de 314 pages, fraîchement sorti des presses, étudie et présente le développement dynamique et surtout durable que connaît la viticulture helvétique depuis la sortie de la dernière édition en 2021. Ainsi, 18 domaines viticoles qui ont laissé leur marque sur le paysage viticole suisse au cours des dernières années ont été ajoutés au guide. Le changement de génération qui a eu lieu dans de nombreux domaines traditionnels a également contribué à la nouvelle dynamique. La jeune génération apporte sa touche bien à elle, par exemple en mettant en bouteille des terroirs uniques, des sélections élevées dans des amphores, avec des billes d’argile ou des récipients en granit, des vins orange fermentés sur macération ou des vins effervescents de prestige élevés longtemps sur lies. Une sélection représentative de ces crus nouvellement arrivés sur le marché figure bien entendu dans le guide. La conscience écologique s’est également accrue, comme en témoigne la vague de conversion à l’agriculture biologique contrôlée. Un nombre record de 87 des 200 domaines viticoles présentés dans le guide des vins travaillent désormais de manière biologique contrôlée – et cette initiative est dûment mentionnée pour les domaines concernés dans le nouveau guide des vins.



Le nouveau guide des vins VINUM a été rédigé par Thomas Vaterlaus. Au terme de sa formation, ce journaliste a travaillé pour des titres tels que la Berner Zeitung, la Weltwoche ou la SonntagsZeitung. À partir des années 1990, il s’est progressivement tourné vers le monde du vin. Depuis 1995, il occupe différentes fonctions pour le magazine du vin VINUM, dont celle de rédacteur en chef depuis 2012. C’est un connaisseur averti de la scène viticole suisse, dont il suit l’évolution depuis 30 ans.

