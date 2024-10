Grand Prix du Vin Suisse: Die Kellerei Leukersonne wird «Schweizer Weingut des Jahres 2024» und verteidigt ihren letztjährigen Titel!

Göttertrank 2022, AOC Valais, Weinschmiede, Salgesch (VS)

Kat. Pinot Noir

Kat. Pinot Noir Heida de Sierre 2022, AOC Valais, Cave Colline de Daval, Sierre (VS)

Kat. Autres cépages blancs purs

Kat. Autres cépages blancs purs Heida de Vex, Clos de la Coutaz, AOC Valais, Domaine Jean-René Germanier, Vétroz (VS)

Kat. Autres cépages blancs purs

Kat. Autres cépages blancs purs Klett by Strada Brut BIO 2023, AOC Schaffhausen, Rimuss & Strada Wein AG,

Kat. Schaumweine

Kat. Schaumweine Hallau (SH)

Merlot Réserve 2022, AOC Valais, Cave Colline de Daval, Sierre (VS)

Kat. Merlot

Riesling-Sylvaner, 2023, AOC Zürich, CHF 13.00, Wein aus Greifensee

Kategorie: Müller-Thurgau

Pinot Noir, 2023, AOC Valais, CHF 13.00, Cave du Paradou SA

Canicule, 2023, AOC Vaud, CHF 11.50, Domaine Kursner SA

Chasselas, 2023, AOC La Côte, CHF 10.50, Domaine Au Point du Jour

Chasselas Vinzel, 2023, AOC La Côte, CHF 11.00, Cave des Ruaz

Chasselas 4810 - Mon Blanc, 2023, AOC La Côte, CHF 11.00, Domaine 4810

Vinzel Grand Cru – Chasselas, 2023, AOC La Côte, CHF 11.00, Cave des Rossillonnes

Über 560 Vertreter der Schweizer Weinszene, Politiker, Pressevertreter und Weinliebhaber haben sich am Freitag, den 18. Oktober 2024, im Kursaal Bern, zum Jahreshöhepunkt der gesamten Schweizer Weinbranche getroffen, um bei der grossen «Gala des Schweizer Weins» den 18. Grand Prix du Vin Suisse gebührend zu feiern.Als absolutes Novum in der bisherigen Geschichte des GPVS konnte die Kellerei Leukersonne in Susten, geführt von Damian und Fabienne Seewer den prestigeträchtigen Titel «Weingut des Jahres» verteidigen.Der «Prix Vinissimo Weiss» ging an die Domaines Chevaliers aus Salgesch und der «Prix Vinissimo Rot» wurde von der Kellerei Leukersonne entgegengenommen. Das Weingut Weinschmiede aus Salgesch erfreute sich am «Prix Vin Bio» mit ihren Göttertrank 2022. Der Titel «Prix Découverte» ging an Andrea und Michael Weingartner aus Hünenberg, welche über 20 Jahre lang im Tessin Weine vinifiziert haben.Der GPVS ist auch in seiner 18. Ausgabe ein Spiegelbild des Schweizer Weinbaus. Die Kantone mit den grössten Rebflächen stellen auch die grössten Kontingente an eingereichten Weinen.Das Wallis dominiert mit 1'183 eingereichten Weinen, gefolgt vom Kanton Waadt mit 611 Weinen und der Deutschschweiz mit total 439 Weinen. Gesamthaft sind 18 der 26 Schweizer Kantone mit Weinen am Concours vertreten, zwei Kantone mehr als in Vergangenheit.Obwohl für die 18. Ausgabe des Concours mehr Rotweine als Weissweine eingereicht wurden, sind die sortenreinen Weissweine traditionell die stärkste Kategorie. Hier dominieren Walliser Sorten wie Heida, Petite Arvine oder Johannisberg (Sylvaner). Gesamthaft gesehen sind aber Chasselas und Pinot Noir die stärksten Sorten bei diesem Wettbewerb.Die Fotos der Sieger 2024 und des Gala-Abends, alle Ranglisten und Detailresultate des 18. Grand Prix du Vin Suisse stehen unter www.grandprixduvinsuisse.ch zum Download bereit.Alle Details und Kontaktinformationen zu den Gewinner-Weine neu auf derDomaines Chevaliers SA, Salgesch (VS)Kellerei Leukersonne, Susten (VS)Weinschmiede, Salgesch (VS)Domaine Kursner SA, Féchy (VD)Francey Vins, Chexbres (VD)Commune d'Yvorne, Yvorne (VD)Nominierte FinalweineFendant Vieille Vigne 2023, AOC ValaisCave des Remparts, Saillon (VS)Soleil d'Ici 2023, AOC ValaisCave du Vieux Pressoir SA, Chamoson (VS)Chasselas Vinzel 2023, AOC La CôteCave des Ruaz (VD)Türmliwy, Buchackern (TG)Weinbau Jenny Luzi, Jenins (GR)Bachmann Weingut am Zürichsee AG, Stäfa (ZH)Nominierte FinalweineEngelwy Müller-Thurgau 2023, AOC ThurgauGutsbetrieb Engel AG, Uesslingen (ZH)Müller-Thurgau Classic 2023, AOC ThurgauWeingut Schmid AG, Schlattingen (TG)Réserve St-Jacques 2023, AOC Côtes del'OrbeChâteau de Valeyres, Valeyres-Sous-Rances (VD)Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG, Salgesch (VS)Türmliwy, Buchackern (TG)Domaine Dussex SA, St-Pierre-de-Clages (VS)Nominierte FinalweineJohannisberg 2023, AOC ValaisLuisier Vin Sàrl, Saillon (VS)Johannisberg Hurlevent 2023, AOC ValaisLes Fils de Charles Favre SA, Sion (VS)Viognier Les Condémines 2023, AOC ValaisDominique Passaquay Vigneron-Encaveur, Choëx (VS)Domaines Chevaliers SA, Salgesch (VS)Cave Le Banneret Sàrl, Chamoson (VS)Kellerei Leukersonne, Susten (VS)Nominierte FinalweineChardonnay 2022, AOC VaudCave Philippe Bovet Sàrl, Givrins (VD)Chardonnay 2023, AOC AargauWeingut Lindenmann, Seengen (AG)Hedinger Chardonnay 2023, AOC SchaffhausenHedinger Weingut & Kellerei AG, Wilchingen (SH)Le Loup Blanc 2022, AOC ChablaisDomaine des Afforêts, Aigle (VD)Artisans Vignerons Ollon, Ollon (VD)Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquene AG, Salgesch (VS)Domaine Delaharpe, Bursins (VD)Nominierte FinalweineL.a Barik White 2023, Vin de Pays SuisseCave des Rois, La Tour-de-Peilz (VD)Optimo Blanc 2023, AOC ValaisAdrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG,Salgesch (VS)Premium Blanc 2023, AOC GenèveDomaine Château du Crest, J. Meyer & Cie SA,Jussy (GE)Domaine Chervet, Praz, Vully (FR)Weine Vouilloz Vins SA, Varen (VS)Schwarzenbach Weinbau, Meilen (ZH)Nominierte FinalweineBlanc de Noir 2023, AOC LavauxA & C Chevalley, Lutry (VD)Oeil de Perdrix 2023, AOC ValaisAlbert Mathier & Söhne AG, Salgesch (VS)Roncaia Bianco 2022, DOC TicinoVinattieri Ticino SA, Ligornetto (TI)Büchli Weine, Effingen (AG)Domaine Claudy Clavien, Miège (VS)C. Varonier & Söhne AG, Varen (VS)Nominierte FinalweineAlte Reben Eisenhalde 2022, AOC SchaffhausenGVS Schachenmann AG, Schaffhausen (SH)Göttertrank 2022, AOC ValaisWeinschmiede, Salgesch (VS)Pinot Noir Riviera 2023, AOC LavauxLa Cave Montreux Riviera, Montreux (VD)Kellerei Leukersonne, Susten (VS)Domaine Claudy Clavien, Miège (VS)Domaine Dillet, Yvorne (VD)Nominierte FinalweineGamay 2023, AOC ValaisCave Ardévaz SA, St-Pierre-de-Clages (VS)Gamay vieille vigne 2023, AOC ValaisCave des Amis, Fully (VS)Gamay Vieilles Vignes 2022, AOC ValaisDomaines Chevaliers SA, Salgesch (VS)Domaine Château du Crest, J. Meyer & Cie SA, Jussy (GE)Cave des Viticulteurs de Bonvillars, Bonvillars (VD)Cave des 13 Coteaux, Arnex-Sur-Orbe (VD)Nominierte FinalweineMystère du Colombier 2022, AOC La CôteCave Albiez-Meylan, Mont-sur-Rolle (VD)Gamaret Grand Cru Vin Schopfer 2022,AOC Bonvillars, Le Champagnoux, Champagne (VD)Lili 2022, AOC GenèveDomaine de la Planta, Dardagny (GE)Provins SA, Sion (VS)Reva di Urs Hauser, Contone (TI)Domaine Jean-René Germanier, Vétroz (VS)Nominierte FinalweineMerlot de Fully 2023, AOC ValaisFabrice Carron, Fully (VS)Merlot de Jean-Marie Pont, AOC ValaisCave Jean-Marie Pont Sàrl (VS)Merlot Réserve 2022, AOC ValaisCave Colline de Daval, Sierre (VS)Cave des Promesses Sàrl, Conthey (VS)Domaine Dussex SA, St-Pierre-de-Clages (VS)Domaine du Mont d'Or SA, Sion (VS)Nominierte FinalweineCAYAS Syrah Réserve 2022, AOC ValaisDomaine Jean-René Germanier, Vétroz (VS)Encre de la Terre 2022, AOC ValaisDomaine Claudy Clavien, Miège (VS)Syrah 2022, AOC GenèveDomaine des Graves, Athenaz (Avusy) (GE)Velours d'Enfer - Syrah de Fully 2022, AOC ValaisCave des Amis, Fully (VS)Kellerei Leukersonne, Susten (VS)Maison Maye, Riddes (VS)Fernand Cina SA, Salgesch (VS)Nominierte FinalweineHumagne Rouge 2023, AOC ValaisCave François et Mathieu Constantin, Ayent (VS)Humagne Rouge du Valais, AOC ValaisJohannestrunk 2023Johanniterkellerei, Kuonen & Grichting AG,Salgesch (VS)Malbec 2023, AOC GenèveDomaine Château du Crest, J. Meyer & Cie SA,Jussy (GE)A.& M. Weingartner GmbH, Hünenberg (ZG)Chai du Baron, Bramois (VS)Cantina Monti S.a.g.l., Cademario (TI)Nominierte FinalweineAssemblage 2023, AOC La CôteDomaine de Chantemerle, Tartegnin (VD)Assemblage Rouge, AOC ValaisPromesse d'Harmonie 2023Cave des Promesses Sàrl, Conthey (VS)Premium Rouge 2023, AOC GenèveDomaine Château du Crest, J. Meyer & Cie SA,Jussy (GE)Domaine des Muses, Sierre (VS)Cave Renaissance SA, Charrat (VS)Domaine des Pendus, Satigny (GE)Nominierte FinalweineGrain noble contrée 2021, AOC ValaisDomaines Rouvinez SA, Sierre (VS)Malvoisie flétrie Vieille Vigne 2022, AOC ValaisCave des Remparts, Saillon (VS)Sortenrein Sauvignon Blanc 2023,Vin de Pays SuisseMövenpick Wein Schweiz AG, Rheinau (ZH)Germanier - Cave du Tunnel, Conthey (VS)Domaines Chevaliers SA, Salgesch (VS)Cave du Chavalard, Fully (VS)Nominierte FinalweineKlett by Strada Brut BIO 2023,AOC SchaffhausenRimuss & Strada Wein AG, Hallau (SH)Le 1808, AOC NeuchâtelDomaine Hôpital Pourtalès (NE)Queen'J blanc de blanc 2023, Vin de Pays SuisseLuisier Vin Sàrl, Saillon (VS)Anmerkungen: Für die Sonderauszeichnungen wurden nur medaillierte Weine gemäss Art. 7 der geltenden Teilnahmebedingungen berücksichtigt. Die Auflistung der Weine ist jeweils alphabetisch und nicht nach Wertung.Deutschschweiz- Büchli Weine, Büchli Pinot Noir, 2022, AOC AargauKat. Pinot Noir- GVS Schachenmann AG, Alte Reben Eisenhalde 2022, AOC SchaffhausenKat.Pinot Noir- Türmliwy, Muscaris, 2023, AOC ThurgauKat. Autres cépages blanc purWallis -- Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG, Heida Les Pyramides, 2022, AOC Valais,Kat. Autres cépages blanc pur- Domaine Jean-René Germanier, Merlot Réserve, Merlot 2022, AOC Valais,Kat. Merlot- Domaines Rouvinez, Grain Noble Contrée, 2021, AOC ValaisKat. Vins avec sucre résiduelTrois Lac- Domaine Chervet, Vully Rosé, 2023, AOC VullyKat. Vins rosés et blancs de noirs- Domaine Hôpital Pourtalès, Pinot Noir Fût de Chêne Pinot Noir 2022, AOC Neuchâtel, Pinot NoirKat. Pinot Noir- Johanniterkeller, Pinot Noir Réserve, 2022 Pinot Noir AOC Lac de Bienne, Pinot NoirKat. Pinot NoirGenf- Domaine Château du Crest, J. Meyer & Cie SA, Malbec, 2023, AOC Genève, , 91 ptsKat. Autres cépages rouges purs- Domaine Château du Crest, J. Meyer & Cie SA, Premium Rouge, 2023, AOC GenèveKat. Assemblages Rouges- Domaine des Pendus, Pascadoux, 2020,Kat. Vins avec sucre résiduelVaud- Domaine Kursner SA, Féchy Légende, 2023, AOC La Côte, ChasselasKat. Chasselas- Francey Vins, Burignon, 2023, AOC Lavaux ChasselasKat. Chasselas- La Cave Montreux Riviera, Pinot Noir Riviera, 2023, Pinot Noir AOC Lavaux, Pinot NoirKat. Pinot NoirTicino- A. & M. Weingartner GmbH, Insieme, 2014, DOC TicinoKat. Assemblages Rouges- Reva di Urs Hauser, Stella, 2021, DOC Ticino MerlotKat. Merlot- Vinattieri Ticino SA, Roncaia Bianco, 2022, Vins rosés et blancs de noirs, DOC TicinoKat. Vins rosés et blancs de noirsAnmerkungen: Für die Sonderauszeichnungen wurden nur medaillierte Weine gemäss Art. 7 der geltenden Teilnahmebedingungen berücksichtigt. Die Auflistung der Weine ist jeweils alphabetisch und nicht nach Wertung.Alle Details und Kontaktinformationen zu den Gewinner-Weine neu auf der