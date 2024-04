Grand Prix du Vin Suisse 2024

Application Premium gratuite "Grand Prix du Vin Suisse" (pour iOS et Android) avec tous les résultats > Télécharger maintenant

L'inscription est ouverte jusqu'au 16 juin 2024

La date limite d'envoi des échantillons de vin est fixée au 21 juin 2024 (date de réception)

Avantage : 5% de rabais supplémentaire à partir de dix vins inscrits

Les dégustations du jury sont prévues du 22 au 27 juillet 2024 à Sierre

La proclamation des résultats aura lieu au plus tard à partir de la mi-août 2024

Le "Gala du vin suisse" aura lieu le 18 octobre 2024 au Kursaal de Berne

"Grand Prix du Vin Suisse" est à nos portes et en 2024 aussi, le concours de vin suisse le plus couronné de succès cherchera les meilleurs vins et vignerons du pays. Inscrivez vos vins dès aujourd'hui et saisissez la chance de faire connaître encore mieux vos vins à la communauté nationale et internationale des fans de grands vins suisses !pour accéder à la page d'inscription.Vous trouverez tous les détails dans les conditions de participation Saisissez votre chance d'y participer - nous vous souhaitons bonne chance !