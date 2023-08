Grand Prix du Vin Suisse 2023

Der sowohl qualitativ als auch mengenmässig sehr gute Jahrgang 2022 hat sich erwartungsgemäss sehr positiv auf die 17. Ausgabe des Grand Prix du Vin Suisse (GPVS) ausgewirkt.Zum diesjährigen Wettbewerb, der wie immer gemeinsam von VINUM, dem Magazin für Weinkultur, und der Vereinigung VINEA und organisiert wird, wurden 2740 Weine eingereicht, das sind fast 400 mehr als beim letztjährigen Wettbewerb, der vom sehr schlechten Jahrgang 2021 beeinträchtigt worden ist. Mit der diesjährigen Ausführung entwickelt sich der Wettbewerb zudem dynamisch weiter.Das beweist mitunter die Tatsache, dass mit «Chardonnay» und «Syrah» zwei weitere Kategorien dazu gekommen sind. Ein Novum ist auch, dass dieses Jahr nicht weniger als neun Weingüter mit zwei und mehr Weinen im Final vertreten sind.Auch dieses Jahr werden nicht weniger als 78 Weinkellereien mit ihren 91 nominierten Weinen um eine der 45 Trophäen des Grand Prix du Vin Suisse und einen der Spezialpreise konkurrieren.Alle diese prestigeträchtigen Auszeichnungen werden anlässlich der «Schweizer Wein-Gala» am 6. Oktober 2023 in Bern verliehen. Vor grossem Publikum – darunter etliche Prominenz aus Politik und Wirtschaft, Presse, Fachleute und private Weinliebhaber – werden die für einen Preis nominierten Weine und ihre Erzeuger präsentiert und geehrt. An diesem Galaabend wird auch die «Schweizer Weinkellerei des Jahres 2023» enthüllt.In festlichem Ambiente haben die Gäste Gelegenheit, die besten Weine der Schweiz zu verkosten und in Gesellschaft der Winzer ein Festmenü zu geniessen.Weitere Informationen unter: www.grandprixduvinsuisse.ch