Grand Prix du Vin Suisse 2023 – Eröffnung Weinanmeldung

Die Anmeldungen für den Grand Prix du Vin Suisse 2023 sind ab heute geöffnet. Die 17. Ausgabe des weltweit grössten Degustationswettbewerbs für Schweizer Weine ist offiziell lanciert.Der «Grand Prix du Vin Suisse» geniesst eine hohe Bekanntheit und Akzeptanz im Inland und Ausland. Zusätzlich zu den bisherigen Aktivitäten werden unter dem neuen Motto «vernetzt und interaktiv» die Kommunikations- und Promotionsaktivitäten massiv ausgebaut.unterstreicht VINUM-Geschäftsleiter Nicola Montemarano.Für die Ausgabe 2023 garantieren die beiden Organisatoren VINUM und die Vereinigung VINEA einen professionellen und reibungslosen Ablauf der Degustationen.sagt die neue Direktorin der Vereinigung VINEA, Fabienne Bruttin.Die bewährte Erfolgsformel und ein starkes TeamNeu werden in 15 Kategorien die besten Weine prämiert – Chardonnay und Syrah werden ab diesem Jahr als eigenständige Kategorien geführt. Verliehen werden auchDie Ausgabe 2023 führt mit der Verleihung eines Nachwuchsförderungspreises "Newcorner des Jahres" sowie dem "Lifetime Achievement Award", der Anerkennung für einen aussergewöhnlichen Beitrag für die Schweizer Weinszene, zwei weitere Neuerungen ein.Das größte Schweizer Weinereignis bietet nicht nur der Vielfalt und Qualität der Schweizer Weine mehr Sichtbarkeit, sondern berücksichtigt in den Neuerungen der Ausgabe 2023 auch das aktuelle Konsumverhalten in der Schweiz Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber.(Alle Details finden Sie unter den Teilnahmebedingungen .)Die wichtigsten Termine im Überblick: