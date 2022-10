Grand Prix du Vin Suisse 2022: Die Gewinner

Die gemeinsam von der Vereinigung VINEA und dem Weinmagazin VINUM organisierte Verkostung für die 16. Ausgabe des Grand Prix du Vin Suisse fanden vom 25. bis 29. Juli in Sierre statt. Während dieser fünf Tage verkosteten und bewerteten nicht weniger als 132 Juroren und Experten aus dem ganzen Land blind die 2’325 Weine, die zum Wettbewerb eingereicht worden waren. Es wurden nicht weniger als 300 Goldmedaillen (ab 89 von 100 Punkten) und 418 Silbermedaillen verliehen.Über 550 Gäste nahmen an der Gala-Preisverleihung des Grand Prix du Vin Suisse teil, die im Kursaal in Bern stattfand. Nachdem die Cave du Rhodan - Mounir Weine aus Salgesch mit dem Syrah 2021 in der Kategorie «Andere sortenreine Rotweine» den obersten Platz auf dem Siegertreppchen erringen konnte, holte sie sich zusätzlich den begehrten Titel der «Schweizer Weingut des Jahres»! Die in dritter Generation von der Familie Mounir geführte Weinkellerei gewinnt auch den Prix Vinissimo «Coup de coeur Rot».Bereits Ende August wurden die sechs besten Weine aller 13 Wettbewerbskategorien als nominierte Weine von einer zehnköpfigen internationalen Experten-Jury erneut blind verkostet, welche die finale Klassifizierung der drei besten Weine jeder einzelnen Kategorie vornahm. Das Expertengremium zeigte sich beeindruckt von der aussergewöhnlichen Qualität und Variantenvielfalt der 80 Weine. Mit jeweils 14 Podestplätzen für den Kanton Waadt und 13 Podestplätzen für den Kanton Wallis dominierten die beiden grössten Weinanbaugebieten der Schweiz den diesjährigen Wettbewerb. Die beiden Weinbauregionen belegten jeweils fünf erste Plätze, das Wallis in den Kategorien «Andere sortenreine Weissweine», «Weisse Assemblagen», «Gamay», «Andere sortenreine Rotweine» und in der Kategorie «Schaumweine». Die Waadtländer Weine belegten den ersten Platz in den Kategorien «Chasselas», «Roséweine und Blanc de Noirs», «Rote Assemblagen», «Gamaret, Garanoir oder Mara» und schliesslich in der Kategorie «Süssweine». Der erste Platz in der Kategorie «Riesling-Sylvaner / Müller-Thurgau» ging in die Region Graubünden. Das Tessin, das symbolträchtige Land der Rebsorte «Merlot», erhält Platz 1 in dieser Kategorie, und der Kanton Zürich landet auf dem ersten Platz in der Kategorie «Pinot Noir».Die Weinkellerei Germanier - Cave du Tunnel in Conthey erringt zum vierten Mal in Folge den ersten Platz in der Kategorie «Schaumwein» mit ihrem Brut Jahrgangswein Blanc de Blanc, Jacques Germanier Réserve 2016.